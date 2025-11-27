27 ноября 2025, 13:51

Каждый год 28 ноября православные христиане вспоминают трех мучеников — Гурия, Самона и Авива. Они пострадали за свою веру в первые века христианства. В народе этот день называют Гурьевым или Гурием Морозным, потому что он символизирует начало настоящей зимы. Подробнее о традициях, приметах и запретах дня — в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты 28 ноября Приметы

История праздника

Традиции дня

Народные запреты 28 ноября

Вот что еще не рекомендуется делать 28 ноября:

Ссориться с близкими. Если вы будете ругаться с супругом или супругой, зима может пройти в спорах и обидах;

Оскорблять людей, которые оказались в трудной ситуации, особенно вдов и одиноких матерей. Это считается неуважением к святым;

Затягивать решение семейных проблем. Если отложите важные разговоры, они могут стать причиной постоянных разладов;

Начинать крупные сделки или судебные разбирательства. Такие дела могут затянуться и привести к финансовым потерям или конфликтам;

Постоянно жаловаться на жизнь и здоровье. Частые сетования могут привлечь новые трудности.

Приметы

Вот несколько примет, которые помогут вам понять зимние настроения: