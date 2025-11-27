Гурьев день 28 ноября: почему лучше помириться с любимым, перестать жаловаться и завершить ремонт — народные приметы и запреты
Каждый год 28 ноября православные христиане вспоминают трех мучеников — Гурия, Самона и Авива. Они пострадали за свою веру в первые века христианства. В народе этот день называют Гурьевым или Гурием Морозным, потому что он символизирует начало настоящей зимы. Подробнее о традициях, приметах и запретах дня — в материале «Радио 1».
История праздникаВ IV веке, когда христиан преследовали из-за их веры, в сирийском городе Эдессе жили два верных друга — Гурий и Самон. Они были известны своей благочестивой жизнью и не боялись открыто говорить о своей вере в Иисуса Христа, даже зная о возможных последствиях. В конце концов, власти арестовали мужчин за отказ приносить жертвы языческим богам. Их долго пытали, стараясь заставить отречься от Бога, но даже самые жестокие мучения не сломили их дух. В итоге оба были казнены.
Спустя некоторое время, при правлении последнего языческого императора Ликиния, к ним присоединился диакон Авив. На том же месте он принял мученическую смерть. Этот молодой служитель Церкви смело проповедовал христианство и критиковал язычество. Власти искали его, но мужчина сам пришел к ним, чтобы не подвергать опасности других христиан. На допросе открыто заявил о своей вере и получил приговор — его сожгут на костре. Он вошел в огонь с молитвой и предал свою душу Богу. Позже, когда мать Авива и родственники осмотрели пепелище, они обнаружили невредимое тело диакона. Его похоронили рядом с Гурием и Самоном.
После смерти святых люди начали обращаться к ним за помощью, многие чудеса происходили по их заступничеству. Одно из самых известных преданий связано с воином-готом, который служил в Едессе. Он женился на благочестивой девушке Евфимии и пообещал ее матери Софии никогда не причинять ей вреда. Однако, когда воин вернулся на родину, он оказался уже женат. Красавица стала жертвой жестокого обращения и унижений. Когда у нее родился ребенок, законная жена гота отравила малыша. Оставшись без защиты, она обратилась к Гурию, Самону и Авиву с молитвой о помощи. По церковным преданиям, они заступились за нее. Господь чудесным образом перенес ее обратно в Едессу, где она встретилась с мамой. Спустя время воин снова оказался в Едессе. София рассказала всем о его обмане и злодеяниях. Вскоре вся округа узнала о его поступках, местные власти приговорили его к казни за нарушение клятвы.
Традиции дня28 ноября в народном календаре отмечали день Гурия. Он символизировал начало зимы. Крестьяне говорили: «Гурий приехал на пегой кобыле», описывая, как с наступлением холодов дороги становятся грязными и непроходимыми. С этого момента зима, как будто, «слезает с коня» и начинает «ковать морозы», высыпая снег из одного рукава, а иней — из другого. С Гурьева дня начинался строгий Рождественский пост — сорок дней подготовки к Рождеству Христову. Люди отказывались от мясных блюд и готовили постные щи, каши, соленья и квашеную капусту. Хозяйки заранее запасались продуктами, перебирали сушеные грибы и проверяли овощи в погребах, чтобы понять, хватит ли их до весны.
Первую постную трапезу старались сделать спокойной. Не переедали и не устраивали долгих застолий. Важно было создать правильное настроение на весь пост — меньше суеты и больше молитв и размышлений. В этот день крестьяне уделяли внимание своему дому и печи. Утром проверяли, как она топится, достаточно ли дров и хорошо ли держит тепло изба. Считалось, что Гурьев день — последний шанс для серьезных ремонтов: подлатать крышу, укрепить дверь и закрыть щели.
Лошадям тоже уделяли особое внимание. К 28 ноября они становились главными помощниками в зимних заботах — возили дрова, сено и корма. Их тщательно чистили, меняли подстилку и проверяли сбрую. Хорошо ухоженный конь обеспечивал бесперебойные перевозки зимой. Так как Гурий, Самон и Авив считались защитниками семьи, этот день использовали для примирения. Супруги старались избегать острых тем и сглаживали конфликты, чтобы не начинать зиму с тяжелым сердцем.
Народные запреты 28 ноябряГурьев день, как и многие другие праздники, накладывает свои ограничения. Если их не соблюдать, можно столкнуться с неприятностями. Например, не стоит устраивать шумные вечеринки с алкоголем. Начало Рождественского поста не подходит для веселья, а чрезмерное питье может рассматриваться как неуважение к святому дню.
Вот что еще не рекомендуется делать 28 ноября:
- Ссориться с близкими. Если вы будете ругаться с супругом или супругой, зима может пройти в спорах и обидах;
- Оскорблять людей, которые оказались в трудной ситуации, особенно вдов и одиноких матерей. Это считается неуважением к святым;
- Затягивать решение семейных проблем. Если отложите важные разговоры, они могут стать причиной постоянных разладов;
- Начинать крупные сделки или судебные разбирательства. Такие дела могут затянуться и привести к финансовым потерям или конфликтам;
- Постоянно жаловаться на жизнь и здоровье. Частые сетования могут привлечь новые трудности.
Приметы28 ноября наши предки внимательно следили за природой. Они верили, что погода подскажет, какая зима нас ждет.
Вот несколько примет, которые помогут вам понять зимние настроения:
- Если снег выпал ровным слоем и не тает, ждите снежную и холодную зиму. Но если он быстро превращается в слякоть, готовьтесь к частым оттепелям;
- Сильный ветер и метель предвещают переменчивую погоду до середины зимы;
- Ясное звездное небо вечером обещает крепкие, но сухие морозы;
- Если вороны и галки активно ходят по земле и громко кричат, это знак, что скоро пойдут дожди и ветер усилится;
- Дым из трубы: если он поднимается прямо вверх, значит, зима будет холодной. А если стелется по земле, ждите мягкой и дождливой погоды.