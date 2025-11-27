Раскрыто, к чему может привести запах краски из квартиры во время ремонта
Бизнесмен Васильев: Запах краски из квартиры во время ремонта грозит штрафом
Запах краски из квартиры во время ремонта может грозить собственнику административным штрафом. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев.
По словам эксперта, соседи быстро почувствуют запах лака, грунтовки или растворителя, особенно в старых зданиях с плохой вентиляцией. Закон не рассматривает это как отдельное правонарушение, но учитывает вред для здоровья и соблюдение санитарных норм. Штраф может быть наложен, если нарушены санитарные правила, отметил Васильев.
«Если после жалобы соседей приходит Роспотребнадзор, берет пробы воздуха и в заключении фиксирует превышение допустимых концентраций вредных веществ в жилом помещении, тогда могут привлечь по статье о нарушении санитарных правил», — добавил эксперт.
Для граждан предусмотрен штраф в размере до тысячи рублей.
Если жилое помещение фактически используется как мини-производство, также может быть наложен штраф. В этом случае сумма достигнет 2,5 тысячи рублей.