Раскрыто, к чему может привести запах краски из квартиры во время ремонта

27 ноября 2025, 10:59

Бизнесмен Васильев: Запах краски из квартиры во время ремонта грозит штрафом

Фото: iStock/Nastco

Запах краски из квартиры во время ремонта может грозить собственнику административным штрафом. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев.





По словам эксперта, соседи быстро почувствуют запах лака, грунтовки или растворителя, особенно в старых зданиях с плохой вентиляцией. Закон не рассматривает это как отдельное правонарушение, но учитывает вред для здоровья и соблюдение санитарных норм. Штраф может быть наложен, если нарушены санитарные правила, отметил Васильев.





«Если после жалобы соседей приходит Роспотребнадзор, берет пробы воздуха и в заключении фиксирует превышение допустимых концентраций вредных веществ в жилом помещении, тогда могут привлечь по статье о нарушении санитарных правил», — добавил эксперт.