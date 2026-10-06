«Ответьте себе честно»: Стилист назвала главные правила разбора осеннего гардероба

06 октября 2026, 13:42

Стилист Пелар: при разборе гардероба нужно отвечать себе честно

Фото: iStock/Maya23K

Новый сезон — это всегда смена гардероба. Как это сделать быстро и так, чтобы не грустить по старым вещам?





Стилист Юлия Пелар в беседе с «Радио 1» заявила, что главная задача разбора гардероба — не выбросить половину шкафа, а увидеть вещи, которые подходят, хорошо сидят, сочетаются между собой и которые действительно хочется носить.





«При разборе гардероба мы смотрим на физическое состояние вещи. Все, что растянулось, вытерлось, полиняло, потеряло форму, покрылось катышками, либо отправляем в ремонт и реставрацию, если вещь хорошая, либо с ней прощаемся», — сказала она.

«Также нужно обращать внимание на актуальность посадки. Здесь я бы не говорила: узкие брюки выбрасываем, широкие оставляем. Мода сегодня гораздо разнообразнее. Но если брюки настолько сильно обтягивают ваши бедра, что на них образуются поперечные складки, а пиджак застегивается буквально на последнем издыхании, рубашка расходится на груди, — да, это дело уже не в трендах. Вещь просто плохо сидит, и она вам мала. Современный образ в первую очередь предполагает правильную посадку и ощущение некоторой свободы и расслабленности», — пояснила Пелар.

«Я бы также пересмотрела пальто-рубашки, особенно объемные клетчатые модели, которые несколько сезонов назад были буквально в каждом магазине. Сегодня есть гораздо более интересные альтернативы: шерстяные бомберы, парки, классические пальто, кожаные куртки. При этом хорошее классическое пальто, пальто-пиджак, качественный тренч — оставляем. База не обязана каждый год отправляться на пенсию только потому, что наступил новый сезон», — добавила стилист.

«Если вы достаете свитер третий сезон подряд, смотрите на него и каждый раз выбираете что-то другое, скорее всего, дело не в том, что его звездный час еще впереди. Он просто вам больше не нужен, вам не радостно его носить. Вы не хотите видеть его в своем гардеробе, но просто боитесь в этом признаться. И совершенно не обязательно все выбрасывать. Хорошие вещи можно продать, отдать, передать кому-то, а освободившееся место лучше оставить для вещей, которые действительно соответствуют вашей сегодняшней жизни, фигуре, вашему стилю», — резюмировала собеседница.