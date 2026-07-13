«Характер изменится»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и Подмосковье на текущей неделе
Синоптик Шувалов: в Москву и Подмосковье вернется летняя жара
Московский регион пережил мощный удар стихии, но, как выяснилось, осадки распределялись крайне неравномерно. В то время как одни районы буквально тонули в воде, другие отделались легким испугом. По словам специалистов, со среды погода изменится.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» подтвердил: дождливый циклон уходит, а впереди — почти летнее тепло без осадков вплоть до выходных.
«Нас ждёт улучшение погоды на этой неделе: ещё сегодня и завтра дожди. Небольшие — от умеренных к небольшим сегодня, локальные. Однако уже с середины недели характер погоды кардинально изменится: москвичей ждет долгожданный отдых от непогоды», — уточнил эксперт.
По словам эксперта, осадков в городе и области не будет, начиная со среды и заканчивая субботой.
«Хорошо будет светить солнце, и +21, +26 градусов ожидаются гарантированно. С дождями мы пока переведём дух и настроимся», — пообещал руководитель прогностического центра.Он признал, что для почвы влага важна, но все же призвал ориентироваться на потребности большинства горожан.