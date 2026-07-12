Синоптик раскрыла, когда в Москве закончатся дожди
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости рассказала, когда в Москве закончатся дожди.
Во вторник, 14 июля, дожди в Москве прекратятся, пояснила специалист. Синоптик добавила, что предстоящие выходные ожидаются солнечными и сухими.
Ранее Позднякова оценила вероятность образования смерча в Москве. По ее словам, смерчи возникают, когда в жаркий день внезапно приходит холодный фронт.
До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец призвал жителей российской столицы не рассчитывать на комфортное лето. Согласно его мнению, в Москве продолжает действовать североатлантический циклон. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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