Синоптик предупредила россиян о снеге в июле
На этой неделе снег может выпасть в Норильске, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе и некоторых районах Якутии. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.
По ее словам, в окрестностях Норильска можно заметить розовые пятна, которые могут быть связаны со снегом. Не исключена возможность мокрого снега в этом регионе, отметила Макарова.
Метеоролог также предупредила о возможном похолодании в Таймырском регионе, Ямало-Ненецком автономном округе, Эвенкии и северо-западной Якутии. Она подчеркнула, что на этой неделе в Сибири отмечается понижение температуры.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в ближайший месяц жителям российской столицы не стоит рассчитывать на сильную жару. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: