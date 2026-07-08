Синоптик предупредила россиян о снеге в июле

08 июля 2026, 10:28

Синоптик Макарова допустила выпадение снега в некоторых регионах РФ на неделе

Фото: iStock/MahmutSonmez

На этой неделе снег может выпасть в Норильске, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе и некоторых районах Якутии. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.