Синоптик предупредила москвичей о температурных рекордах в июле

13 июля 2026, 09:03

Синоптик Позднякова: жара до 30°C ожидается в Москве до конца июля

Фото: iStock/lamyai

Москва и Подмосковье перейдут под власть антициклона, который принесет повышение температуры. Об этом aif.ru сообщила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.