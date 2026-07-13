Синоптик предупредила москвичей о температурных рекордах в июле
Москва и Подмосковье перейдут под власть антициклона, который принесет повышение температуры. Об этом aif.ru сообщила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.
По словам специалиста, в начале недели сохранится неустойчивая погода с короткими дождями, а во второй половине недели влияние антициклона принесет больше солнечных дней. К выходным, 18 и 19 июля, температура поднимется до 27°C, подчеркнула метеоролог.
Синоптик отметила, что тенденция к повышению температуры продолжится. В конце июля температура, согласно прогнозам, будет выше климатической нормы, в диапазоне от +25 до +26 градусов. В отдельные дни не исключены рекордные показатели +29…+30, подытожила Позднякова.
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