«Химический ожог и дерматит»: Гинеколог раскрыла скрытые угрозы актуальных средств женской гигиены
Гинеколог Ерофеева: менструальные патчи могут вызвать ожог и дерматит
Социальные сети пестрят рекламой «чудо-пластырей» с имбирем и куркумой, обещающих мгновенное избавление от болей в животе без «вредных» таблеток. Однако врачи бьют тревогу: то, что позиционируется как безопасная альтернатива химии, на деле может обернуться дерматитом, химическим ожогом и гиперпигментацией.
Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» заявила, что в погоне за прибылью производители используют модный тренд на «эко-продукты», убеждая покупательниц, что натуральное всегда полезно. Однако этот посыл является ложным и даже опасным.
«Производители используют тренд на натуральность и добавляют страха перед "химией" в таблетках. Но это ложный посыл. Выгодно продавать копеечные ингредиенты — сушеный имбирь и клей — по цене премиального медицинского препарата. Мы относимся к этому как к агрессивному маркетингу, который приносит только вред», — сказала она.
По словам эксперта, особое опасение вызывает воздействие активных компонентов на нежную кожу живота и паховой области. Во время менструации общий иммунный статус организма снижается, что многократно повышает риск сенсибилизации.
«Кожа на животе и в паховой области очень нежная. Эфирные масла и экстракты растений (например, имбирь) — это сильные аллергены, а клейкая основа пластыря неизвестного состава — это прямой путь к контактному дерматиту. Более того, при длительном ношении (а пластыри предлагают носить часами) можно получить химический ожог или стойкую гиперпигментацию, что на теле женщины крайне неприятно», — объяснила гинеколог.
Она добавила, что менструальные патчи и средства гигиены (прокладки, тампоны) решают принципиально разные задачи. Их сравнивать некорректно.
«Происходит подмена понятий. Прокладки решают проблему оттока крови, а пластыри позиционируются как обезболивающие. Они не конкурируют друг с другом. Однако если выбирать между сомнительным пластырем и качественными средствами гигиены — это базовая необходимость, на которую не жалко денег», — подчеркнула Ерофеева.