«Химический ожог и дерматит»: Гинеколог раскрыла скрытые угрозы актуальных средств женской гигиены

11 августа 2026, 14:26

Гинеколог Ерофеева: менструальные патчи могут вызвать ожог и дерматит

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Социальные сети пестрят рекламой «чудо-пластырей» с имбирем и куркумой, обещающих мгновенное избавление от болей в животе без «вредных» таблеток. Однако врачи бьют тревогу: то, что позиционируется как безопасная альтернатива химии, на деле может обернуться дерматитом, химическим ожогом и гиперпигментацией.





Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» заявила, что в погоне за прибылью производители используют модный тренд на «эко-продукты», убеждая покупательниц, что натуральное всегда полезно. Однако этот посыл является ложным и даже опасным.





«Производители используют тренд на натуральность и добавляют страха перед "химией" в таблетках. Но это ложный посыл. Выгодно продавать копеечные ингредиенты — сушеный имбирь и клей — по цене премиального медицинского препарата. Мы относимся к этому как к агрессивному маркетингу, который приносит только вред», — сказала она.

«Кожа на животе и в паховой области очень нежная. Эфирные масла и экстракты растений (например, имбирь) — это сильные аллергены, а клейкая основа пластыря неизвестного состава — это прямой путь к контактному дерматиту. Более того, при длительном ношении (а пластыри предлагают носить часами) можно получить химический ожог или стойкую гиперпигментацию, что на теле женщины крайне неприятно», — объяснила гинеколог.