«Женская боль и медицинская неграмотность»: Гинеколог разоблачила миф о пользе разрекламированных патчей для месячных

10 августа 2026, 10:16

Гинеколог Ерофеева: патчи для месячных с имбирем — агрессивный маркетинг

Фото: iStock/ldar Abulkhanov

Патчи для месячных набирают популярность у россиянок. По словам производителей, пластыри с имбирём, куркумой и витаминами проникают через кожу, уменьшают боль и помогают расслабиться во время сложных женских дней.





Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам человека Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» назвала подобные новшества классическим примером агрессивного маркетинга, паразитирующего на женской боли и недостаточной медицинской грамотности.





«Это звучит странно, но прекрасным образом иллюстрирует, как различные псевдомедицинские товары маскируются под инновации. Если смотреть через призму физиологии, то никакого фармакологического эффекта от имбиря, куркумы и витамина через кожу при менструальной боли нет и быть не может», — сказала она.

«Для того, чтобы вещество проникло через кожу и попало в системный кровоток, оно должно обладать специфической молекулярной массой и липофильностью. А сам пластырь должен содержать сложные химические элементы — "проводники". Молекулы куркумина из куркумы, генгерола из имбиря слишком крупные и нестабильные, чтобы просто так взять и просочиться через эпидермис, дерму, подкожно-жировую клетчатку и брюшину, если мы размещаем пластырь на передней брюшной стенке», — объяснила Ерофеева.

«А имбирь на животе никак не может заблокировать синтез простагландинов в эндометрии и менструальную боль. Для этого используются лекарственные препараты, которые назначает врач», — резюмировала гинеколог.