Акушер-гинеколог назвала риски поездок для беременных

07 августа 2026, 09:23

Врач перечислила 6 серьезных опасностей для беременных при поездках на такси

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Врач акушер-гинеколог Клиники «Будь Здоров» Виктория Барабанова предупредила, что во время беременности поездки требуют особой осторожности. Риски связаны с тряской, неправильным использованием ремня, долгим сидением и удаленностью от медицинской помощи.