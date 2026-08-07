Акушер-гинеколог назвала риски поездок для беременных
Врач акушер-гинеколог Клиники «Будь Здоров» Виктория Барабанова предупредила, что во время беременности поездки требуют особой осторожности. Риски связаны с тряской, неправильным использованием ремня, долгим сидением и удаленностью от медицинской помощи.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что на раннем сроке длительная езда по разбитым дорогам способна вызвать стресс и ухудшить самочувствие. Будущим мамам стоит выбирать комфортный маршрут и по возможности сокращать время в пути.
В автомобиле важно пристегиваться правильно: нижняя часть ремня должна проходить ниже живота, верхняя — между грудью. Отключать подушки безопасности врач не советует. В автобусах и другом общественном транспорте опасность создают резкие торможения и толчки. Беременным рекомендуют держаться за поручни, не спешить при посадке и выходе. На позднем сроке продолжительные поездки лучше ограничить.
Перелеты повышают вероятность отеков и тромбозов из-за неподвижного положения. В салоне стоит выбирать кресло у прохода и регулярно разминаться. Во время морских путешествий качка способна усилить токсикоз, поэтому заранее нужно уточнить доступность врача и безопасность препаратов от укачивания.
После 36-й недели роды могут начаться в любое время, подчеркнула Барабанова. В этот период не следует уезжать далеко от роддома.
С 36-й недели беременности организму становится тяжелее из-за увеличившейся нагрузки, давления матки на внутренние органы и подготовки к родам. Чтобы облегчить самочувствие, важно чаще отдыхать, избегать длительного стояния и не поднимать тяжести. Спать удобнее на левом боку, положив подушку между коленями или используя специальную подушку для беременных: это помогает уменьшить нагрузку на спину и улучшить кровоток.
При отеках и тяжести в ногах полезны спокойные прогулки, легкая гимнастика, плавание при отсутствии противопоказаний и отдых с приподнятыми ногами. Не стоит долго сидеть в одном положении, закидывать ногу на ногу или носить тесную обувь. Если отеки появились резко, быстро усиливаются или сопровождаются головной болью, нарушением зрения, повышением давления, необходимо срочно обратиться к врачу.
Изжогу, которая часто беспокоит на поздних сроках, можно уменьшить дробным питанием: есть небольшими порциями 5–6 раз в день, не ложиться сразу после еды и ограничить жирные, острые, кислые блюда, газировку и кофе. Для снижения запоров важно пить достаточно воды, включать в рацион овощи, фрукты, крупы и кисломолочные продукты. Любые лекарства, включая средства от изжоги и слабительные, следует принимать только после согласования с акушером-гинекологом.
На 36-й неделе также могут появляться тренировочные схватки, тянущие ощущения внизу живота, боли в пояснице и частые позывы к мочеиспусканию. Обычно облегчение приносят теплый душ, смена положения тела, дыхательные упражнения и спокойный отдых. Однако при регулярных болезненных схватках, подтекании или излитии вод, кровянистых выделениях, снижении шевелений ребенка либо сильной боли нужно не ждать, а сразу обращаться в роддом или вызывать скорую помощь.
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