Гинеколог посоветовала продукты для восстановления энергии

10 августа 2026, 19:10

Гинеколог Волкова: Квашеная капуста и апельсины помогут восстановить энергию

Фото: iStock/Natalia POGODINA

Врач-гинеколог Екатерина Волкова в личном блоге порекомендовала людям, испытывающим усталость и апатию, определённые продукты, которые не только утоляют голод, но и способствуют восстановлению энергии.