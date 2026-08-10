Гинеколог посоветовала продукты для восстановления энергии
Врач-гинеколог Екатерина Волкова в личном блоге порекомендовала людям, испытывающим усталость и апатию, определённые продукты, которые не только утоляют голод, но и способствуют восстановлению энергии.
Медик назвала квашеную капусту одним из первых продуктов для улучшения самочувствия. По словам Волковой, квашеная капуста содержит много витамина C, ферментов и молочной кислоты, что способствует ощущению легкости в желудке. Она рекомендовала выбирать капусту без уксуса или готовить её самостоятельно.
Волкова отметила, что апельсины и сладкий перец помогают восстановить энергию. Эти продукты богаты витамином C. Сладкий перец, кроме того, содержит витамин A, калий и магний.
Гинеколог посоветовала людям, которые чувствуют усталость, включать в рацион сезонные овощи, фрукты и ягоды. Лето – отличное время для того, чтобы насытить организм витаминами естественным образом. Чем больше таких продуктов на вашей тарелке, тем выше уровень энергии, заключила она.
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