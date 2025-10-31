Хирург назвала смертельную опасность операций по уменьшению желудка
Хирург Борисенко: операции по уменьшению желудка можно делать не всем
Операции по уменьшению желудка по-прежнему набирают обороты. Однако все чаще, к сожалению, сообщаются новости о неудачных хирургических вмешательствах в организм и смертельных последствиях.
Пластический хирург Анастасия Борисенко в беседе с «Радио 1» заявила, что изначально на операцию по уменьшению желудка принимают не всех, а только пациентов с конкретными показаниями.
«Причем здесь лишний вес должен быть четко связан с приемом пищи, а не с гормональным сбоем, когда, например, нужно корректировать работу надпочечников и щитовидной железы. Если связка с питание есть, индекс массы тела повышен, то показание на операцию будет», — пояснила она.
Хирург подчеркнула, что у процедуры есть огромное количество правил и режимов для пациента, которые необходимо соблюдать для того, чтобы не иметь проблем со здоровьем.
«Конечно, там подразумевается дозированная порция еды, определенные продукты, правильное поведение в раннем послеоперационном периоде», — предупредила она.
Говорить, что бандажирование желудка несет высокую смертность, нельзя. Здесь нужно рассматривать каждый случай индивидуально.