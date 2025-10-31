Хирург назвала смертельную опасность операций по уменьшению желудка

31 октября 2025, 16:57

Хирург Борисенко: операции по уменьшению желудка можно делать не всем

Фото: iStock/Shidlovski

Операции по уменьшению желудка по-прежнему набирают обороты. Однако все чаще, к сожалению, сообщаются новости о неудачных хирургических вмешательствах в организм и смертельных последствиях.





Пластический хирург Анастасия Борисенко в беседе с «Радио 1» заявила, что изначально на операцию по уменьшению желудка принимают не всех, а только пациентов с конкретными показаниями.





«Причем здесь лишний вес должен быть четко связан с приемом пищи, а не с гормональным сбоем, когда, например, нужно корректировать работу надпочечников и щитовидной железы. Если связка с питание есть, индекс массы тела повышен, то показание на операцию будет», — пояснила она.

«Конечно, там подразумевается дозированная порция еды, определенные продукты, правильное поведение в раннем послеоперационном периоде», — предупредила она.