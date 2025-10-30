Подмосковные хирурги прооперировали малыша с редким свищом

30 октября 2025, 15:09

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства успешно прооперировали двухлетнего мальчика с пузырно-кишечным свищом. Это редкий порок, возникающий ещё во внутриутробном периоде, сообщили в пресс-службе Минздрава московской области.





При такой патологии мочевой пузырь и прямая кишка имеют прямое сообщение. Родители обратили внимание на проблему, когда отучали малыша от подгузников. Моча у него выделялась не только обычным путём, но и через прямую кишку. Это грозило тяжёлыми осложнениями, в том числе сепсисом и почечной недостаточностью.





Фото: пресс-служба Минздрава МО



«Урологи МОЦОМД выполнили сложнейшую операцию, длившуюся более четырёх часов. При этом они применили минимально инвазивные технологии – цистоскопию и лапароскопию. Хирурги иссекли свищ, разъединив сообщение между прямой кишкой и мочевым пузырём», – пояснил заведующий уроандрологическим отделением Андрей Суходольский.