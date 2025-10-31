Хирург раскрыл пластические операции, способные изменить жизнь к лучшему

31 октября 2025, 15:19

Хирург Алексанян: ринопластика способна изменить жизнь к лучшему

Фото: iStock/Olena Miroshnichenko

Пластические операции могут существенно изменить жизнь человека в лучшую сторону. В этом уверен главный врач клиники Art Plastic, профессор Тигран Алексанян.





По его словам, самой популярной операцией на лице является ринопластика. Эта процедура позволяет не только скорректировать форму носа, но и улучшить его функциональность.





«Многие пациенты страдают от затрудненного дыхания, и простая коррекция формы может решить эту проблему. Кроме того, ринопластика помогает сбалансировать пропорции лица, что делает его более гармоничным и привлекательным», — рассказал Алексанян в беседе с RuNews24.ru.