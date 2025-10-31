Хирург раскрыл пластические операции, способные изменить жизнь к лучшему
Пластические операции могут существенно изменить жизнь человека в лучшую сторону. В этом уверен главный врач клиники Art Plastic, профессор Тигран Алексанян.
По его словам, самой популярной операцией на лице является ринопластика. Эта процедура позволяет не только скорректировать форму носа, но и улучшить его функциональность.
«Многие пациенты страдают от затрудненного дыхания, и простая коррекция формы может решить эту проблему. Кроме того, ринопластика помогает сбалансировать пропорции лица, что делает его более гармоничным и привлекательным», — рассказал Алексанян в беседе с RuNews24.ru.
Хирург также посоветовал обратить внимание на блефаропластику, поскольку с возрастом часто появляются «мешки» под глазами и опускается верхнее веко. Он уточнил, что процедура выполняется под местной анестезией, а восстановление проходит довольно быстро.
Кроме того, популярной процедурой является липофилинг. Она помогает избавиться от жировых отложений в проблемных зонах и направить их в те места, где объёма, наоборот, не хватает. Вмешательство происходит быстро и без рисков для здоровья.
По словам Алексаняна, все эти процедуры улучшают качество жизни, повышают самооценку и уверенность в себе. Однако важно найти грамотного пластического хирурга и оценить все возможные риски заранее.