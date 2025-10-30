Подмосковные врачи выявили у пятилетней девочки редкую болезнь Лайма

30 октября 2025, 16:45

Врачи Клинико-диагностического центра «Ромашка» диагностировали ребёнку редкое заболевание – болезнь Лайма. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В клинику обратилась мама пятилетней дочери с необычными жалобами. Летом у девочки покраснела одна из ушных раковин. При этом болезненные ощущения отсутствовали. Во время предыдущих обследований причину аномалии установить не удалось.

«Мы провели комплексный осмотр пациентки. Она получила консультацию мультидисциплинарной команды – аллерголога, невролога, хирурга, врача ультразвуковой диагностики и ревматолога. В итоге у девочки выявили редкую болезнь Лайма. Эта опасная бактериальная инфекция передаётся через укус клеща и может вызвать проблемы с кожей, суставами, нервной системой и сердцем. Без лечения болезнь может привести к инвалидности и даже летальному исходу», – сказала заведующая педиатрическим отделением КДЦ «Ромашка» Регина Григорьева.