«Хламидиоз не сидит в кустах»: Россиянам рассказали, как не подцепить венерические заболевания летом

11 июня 2026, 13:37

Психолог Арутюнян: летом купальник нельзя использовать вместо нижнего белья

Фото: iStock/LeszekCzerwonka

Песок, полотенца, шезлонги и даже морской бриз часто объявляют виновниками заражений, но, по словам специалистов, это лишь популярные заблуждения. Серьёзные инфекции не живут в кустах у бассейна.





Психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Евгения Арутюнян в беседе с «Радио 1» заявила, что главное правило летом — не использовать мокрый купальник вместо нижнего белья.





«Он не предназначен для того, чтобы провести в нём весь день, потом поужинать, сходить на дискотеку и встретить старость. Переодевайтесь обязательно», — сказала она.

«Хламидиоз не сидит в кустах и не караулит туристов возле бассейна. Большинство ИППП передаются половым путём, а не через лежаки, бассейны, полотенца, морской бриз и ретроградный Меркурий. Снизить риски можно скучными, но проверенными способами: не сидеть полдня в мокром купальнике, использовать средства контрацепции при близких контактах, соблюдать базовые принципы гигиены и безопасности», — посоветовала Арутюнян.