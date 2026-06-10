Психолог рассказала, стоит ли сохранять брак «ради детей»

10 июня 2026, 17:10

Психолог Столярова: детям вреден не развод, а пребывание в хроническом конфликте

Фото: iStock/fizkes

Для детей развод родителей не так вреден, как постоянное пребывание в хроническом конфликте в семье. Об этом заявила трансформационный психолог Юлия Столярова.





Эксперт призвала взглянуть правде в глаза и подчеркнула, что дети всегда замечают напряжение между родителями, холодные взгляды за ужином, повисшее молчание и ссоры за закрытой дверью. Они также видят отсутствие прикосновений, улыбок и легкости между мамой и папой.





«И дети делают единственно возможный вывод: вот такая она, любовь. Молчаливая, вымученная, полная претензий. Вырастая, дети часто воспроизводят эту модель, потому что другой и не видели», — отметила Столярова в разговоре с RuNews24.ru.