Психолог рассказала, стоит ли сохранять брак «ради детей»
Психолог Столярова: детям вреден не развод, а пребывание в хроническом конфликте
Для детей развод родителей не так вреден, как постоянное пребывание в хроническом конфликте в семье. Об этом заявила трансформационный психолог Юлия Столярова.
Эксперт призвала взглянуть правде в глаза и подчеркнула, что дети всегда замечают напряжение между родителями, холодные взгляды за ужином, повисшее молчание и ссоры за закрытой дверью. Они также видят отсутствие прикосновений, улыбок и легкости между мамой и папой.
«И дети делают единственно возможный вывод: вот такая она, любовь. Молчаливая, вымученная, полная претензий. Вырастая, дети часто воспроизводят эту модель, потому что другой и не видели», — отметила Столярова в разговоре с RuNews24.ru.
По ее словам, детям вредит не сам факт развода родителей, а длительное пребывание в атмосфере хронического конфликта. У ребенка может возникать тревожность, а также чувство вины за ссоры взрослых. Получается парадокс: сохраняя видимость брака ради ребенка, родители делают ему хуже, чем если бы просто мирно разошлись, заключила психолог.