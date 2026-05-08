Почему порно с подмышками внезапно вышло в топ: ответ сексолога
Сексолог Джиджи Энгл объяснила рост интереса к порно с лизанием подмышек. Она назвала этот фетиш маскалагнией и отметила, что спрос на него быстро растет на площадках для взрослых. Об этом пишет Metro.
Эксперт рассказала, что в 2025 году маскалагния заняла четвертое место на одном из популярных фетиш-порталов. Выше в рейтинге оказались лишь игры с ногами. Энгл связала такое возбуждение с запахом тела и солоноватым вкусом пота. По ее словам, эта зона отличается высокой чувствительностью, поэтому даже легкие прикосновения ощущаются очень ярко.
Сексолог добавила, что подобные практики часто встречаются в БДСМ-парах. Доминант может использовать их как элемент унижения и контроля. Тем, кто хочет попробовать такой сценарий, Энгл посоветовала начать с мягких поцелуев и легкой щекотки. После этого можно перейти к более интенсивной стимуляции и заранее обсудить личные границы со стоп-словом.
