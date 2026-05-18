Сексолог назвала риски техники «глубокая глотка»
Сексолог Ольга Василенко предупредила, что техника орального секса «глубокая глотка» может нести серьезные риски для здоровья женщины. Об этом она написала в Telegram-канале.
По словам специалиста, при глубоком погружении полового члена в горло возможны микротравмы задней стенки глотки, неба и миндалин. Такая практика повышает нагрузку на височно-нижнечелюстной сустав и может вызвать щелчки в челюсти. Женщина добавила, что на слизистой оболочке могут появиться микроразрывы. Они становятся входными воротами для различных инфекций. Еще один риск связан с аспирацией. Во время такой техники жидкость может попасть в дыхательные пути.
Ольга Василенко — практикующий клинический и когнитивно-поведенческий психолог, секс-терапевт. Она является одним из самых популярных сексологов в Рунете, а также автором масштабных образовательных блогов о научной сексологии и психологии отношений.
Читайте также: