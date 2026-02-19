«Хлебное ухо»: Ресторанный критик рассказал неочевидные факты о любимом блюде россиян

19 февраля 2026, 18:41

Критик Алексеев: лепка пельменей сближает семью

Фото: iStock/Far700

Издательство «Наука» анонсировало выход первой научной монографии о пельменях в 2027 году.





Ресторанный критик Дмитрий Алексеев в беседе с «Радио 1» заявил, что пельмени занимают уникальную нишу в русской кухне, совмещая функцию быстрого перекуса и семейного торжества.





«Для меня пельмени — это возможность в формате фастфуд предоставить праздник своим близким. Если есть время, в выходные можно сесть, как мы в детстве: тесто, скалка, мука, фарш — своеобразный объединяющий тимбилдинг», — поделился эксперт.

«Мы с детства привыкли, что пельмени — это готовый рецепт: сколько соли, перца, свинины. На самом деле с точки зрения технолога он не регламентирует начинку: рыба, мясо, утка, безлактозные они или нет. Это огромное поле для экспериментов и праздника за 15 минут», — объяснил спикер.

«Когда фермер делает пельмени из своей телятины, можно приехать и посмотреть производство. Таких примеров много в Рязани, Калуге. Это честная и искренняя история», — отметил он.