«Хлебное ухо»: Ресторанный критик рассказал неочевидные факты о любимом блюде россиян
Критик Алексеев: лепка пельменей сближает семью
Издательство «Наука» анонсировало выход первой научной монографии о пельменях в 2027 году.
Ресторанный критик Дмитрий Алексеев в беседе с «Радио 1» заявил, что пельмени занимают уникальную нишу в русской кухне, совмещая функцию быстрого перекуса и семейного торжества.
«Для меня пельмени — это возможность в формате фастфуд предоставить праздник своим близким. Если есть время, в выходные можно сесть, как мы в детстве: тесто, скалка, мука, фарш — своеобразный объединяющий тимбилдинг», — поделился эксперт.
По его словам, современный рынок предлагает огромное разнообразие: от классического свино-говяжьего фарша до утки с брусникой и дальневосточных вариаций. Критик подчеркивает, что за 10–15 минут варки можно совершить гастрономическое путешествие, не выходя из-за стола. Алексеев поддержал идею включить в монографию рецепты «родственников» пельменей из разных кухонь мира: китайские цзяоцзы, итальянские равиоли, узбекские манты и немецкие маульташен.
«Мы с детства привыкли, что пельмени — это готовый рецепт: сколько соли, перца, свинины. На самом деле с точки зрения технолога он не регламентирует начинку: рыба, мясо, утка, безлактозные они или нет. Это огромное поле для экспериментов и праздника за 15 минут», — объяснил спикер.
Отвечая на вопрос о происхождении пельменей (от удмуртского «пельнянь» — «хлебное ухо») и их «экспроприации» русской кухней, критик заметил, что заимствование идей — это нормальный процесс. Однако важна адаптация и честность продукта.
«Когда фермер делает пельмени из своей телятины, можно приехать и посмотреть производство. Таких примеров много в Рязани, Калуге. Это честная и искренняя история», — отметил он.