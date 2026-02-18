Диетолог предупредила о вреде пельменей

18 февраля 2026, 16:26

Диетолог Русакова: Польза и вред пельменей зависят от качества и состава начинки

Фото: iStock/Arx0nt

Пельмени являются калорийным блюдом, поэтому злоупотреблять им не стоит. Об этом предупредила диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.





По ее словам, на среднюю порцию отварных пельменей приходится 400–550 калорий, при этом калорийность жареного блюда еще выше. Диетолог уточнила, что на 150 граммов продукта обычно приходится около 16–20 пельменей.





«За счет своей калорийности это блюдо отлично утоляет голод, что особенно актуально в сезон зимних холодов. Что касается пользы и вреда пельменей, то многое зависит от того, какого качества и состава начинка», — отметила Русакова в разговоре с «Вечерней Москвой».