Диетолог предупредила о вреде пельменей
Диетолог Русакова: Польза и вред пельменей зависят от качества и состава начинки
Пельмени являются калорийным блюдом, поэтому злоупотреблять им не стоит. Об этом предупредила диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
По ее словам, на среднюю порцию отварных пельменей приходится 400–550 калорий, при этом калорийность жареного блюда еще выше. Диетолог уточнила, что на 150 граммов продукта обычно приходится около 16–20 пельменей.
«За счет своей калорийности это блюдо отлично утоляет голод, что особенно актуально в сезон зимних холодов. Что касается пользы и вреда пельменей, то многое зависит от того, какого качества и состава начинка», — отметила Русакова в разговоре с «Вечерней Москвой».
Тем, кто следит за весом, диетолог порекомендовала есть пельмени не чаще одного-двух раз в неделю.
При этом диетолог Елена Соломатина добавила, что пельмени не являются полезным блюдом, поэтому есть их можно только в исключительных случаях, когда нет времени на приготовление качественной еды. Она предупредила, что пельмени наносят вред организму, равносильный фастфуду.