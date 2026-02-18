Россиян предупредили об опасности курения на морозе
В мороз у курильщиков выше риск заболеть и отморозить конечности. Об этом заявила доцент кафедры госпитальной терапии ИМД Ольга Бродская, пишет Telegram-канал SHOT.
Врач предупредила, что воздействие табачного дыма и холодного воздуха негативно сказывается на работе ресничек дыхательных путей. Это увеличивает вероятность заражения ОРВИ, бронхитом и другими инфекциями, отметила Бродская.
Терапевт также указала на другую опасность курения на морозе — резкое сужение сосудов. По словам доктора, такое состояние может привести к обморожению конечностей. Кроме того, она подчеркнула, что у курильщиков с сердечно-сосудистыми заболеваниями на холоде возрастает риск приступа стенокардии.
