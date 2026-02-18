Россиян предупредили об опасности курения на морозе

18 февраля 2026, 17:11

Терапевт Бродская: У курильщиков на морозе повышается выше риск ОРВИ и бронхита

Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew

В мороз у курильщиков выше риск заболеть и отморозить конечности. Об этом заявила доцент кафедры госпитальной терапии ИМД Ольга Бродская, пишет Telegram-канал SHOT.