«Калорийный эскорт»: Тренер подсказал способ наесться блинами и не растолстеть

19 февраля 2026, 14:38

Тренер Брабечан: Блины лучше делать полноценным приемом пищи, а не добавкой

Фото: iStock/NataliPopova

Блины сами по себе не вредят фигуре. Основная проблема заключается в общей калорийности и отсутствии меры. Об этом рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.





По его словам, средний блин на молоке без начинки содержит 90–120 ккал, а тонкий блин на антипригарной сковороде — 70–90 ккал. Однако ложка сгущенки увеличит калорийность блюда на 60–70 ккал, а шоколадная паста — на 90–100 ккал.





«Блины вкусные и быстро едятся. Вы успеваете съесть много, пока мозг не поймёт — пора остановиться. К ним тянется чай со сладостями, варенье, конфеты. Сам блин не виноват — виноват его калорийный эскорт», — пояснил Брабечан в разговоре с Life.ru.