«Калорийный эскорт»: Тренер подсказал способ наесться блинами и не растолстеть
Тренер Брабечан: Блины лучше делать полноценным приемом пищи, а не добавкой
Блины сами по себе не вредят фигуре. Основная проблема заключается в общей калорийности и отсутствии меры. Об этом рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.
По его словам, средний блин на молоке без начинки содержит 90–120 ккал, а тонкий блин на антипригарной сковороде — 70–90 ккал. Однако ложка сгущенки увеличит калорийность блюда на 60–70 ккал, а шоколадная паста — на 90–100 ккал.
«Блины вкусные и быстро едятся. Вы успеваете съесть много, пока мозг не поймёт — пора остановиться. К ним тянется чай со сладостями, варенье, конфеты. Сам блин не виноват — виноват его калорийный эскорт», — пояснил Брабечан в разговоре с Life.ru.
Чтобы насладиться блинами без вреда для талии, тренер посоветовал в качестве начинки выбирать творог, лосось, отварную курицу или индейку, яйцо с зеленью, творожный сыр с огурцом. Такое блюдо, по словам специалиста, станет полноценным приемом пищи. При этом отказываться от блинчиков со сгущенкой совсем не стоит, можно съесть один.
Так, за раз, по совету Брабечана, можно употребить 2–4 блинчика. Лучше сделать это блюдо полноценным завтраком или обедом, а не добавкой к приему пищи. Кроме того, в масленичную неделю особенно важно сохранять двигательную активность.