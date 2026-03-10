«Хочет уйти из дома»: Психолог объяснила, как сохранить с ребенком эмоциональную близость и хорошие отношения

10 марта 2026, 11:26

Психолог Юданова: нужно обсуждать с ребенком его проблемы

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Во все времена существовал конфликт отцов и детей. И сейчас, в той или иной степени, каждая семья, где есть дети, проходит этот период. Особенно тревожно родителям, когда подросток после очередной ссоры принимает решение уйти из дома. Делает он это жестоко, импульсивно, не думая о последствиях. Им движет злость, обида и желание наказать взрослого за непонимание и ограничение в свободе действий.





Семейный психолог Юлия Юданова в беседе с «Радио 1» заявила, что с ребенком нужно всегда иметь эмоциональную близость — и тогда такого поведения не произойдет.





«Даже взрослому ребенку нужно ваше внимание и совместное времяпровождение. Сохраняйте семейные традиции с рождения ребенка и до его взросления. Например, ходить с ребенком в театр, кино или просто играть в настольные игры дома, пить чай и обсуждать прошедший день. Говорите ребенку о своей любви, о его нужности и вашей готовности принять его любого, с любыми переживаниями и с любой даже самой ужасной ситуацией», — сказала эксперт.

«Говорите с ребенком о его чувствахЮ последствия поведения. Говорите о будущем, помогайте планировать, направляйте ребенка, но с учетом его интересов и желаний. Интересуйтесь хобби, знакомьтесь с друзьями. Чем больше будет точек соприкосновения, тем меньше у ребенка будет желания уйти из дома вам на зло и оставить вас в пустоте незнания и страха от происходящего», — отметила Юданова.

«Во всех семьях есть конфликты, но решаются они по-разному. Пусть у вас ссоры заканчиваются взаимным уважением, любовью и бережным отношением друг к другу», — резюмировала Юданова.