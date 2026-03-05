«Кишечник — второй мозг»: биохимик Красильникова раскрыла связь микробиоты и психического здоровья
Кишечник всё чаще называют «вторым мозгом» человека, и это не метафора. Современные исследования показывают: бактерии в желудочно-кишечном тракте могут влиять на память, настроение и даже риск серьёзных заболеваний. Почему это происходит и какие мифы вокруг питания только вредят здоровью — в материале «Радио 1».
Связь ментального состояния и кишечника
В подкасте «Меня бесит» студии Р1 ведущие задали гостье, биохимику, исследователю, метаболисту и нутрициологу Александре Красильниковой, провокационный вопрос: можно ли определить психологическое состояние человека по анализу кала. Специалист ответила прямо:
«Да, сегодня есть такие тренды, когда мы можем определить микробиотный профиль, и есть серьёзные исследования, которые говорят о том, что есть предикторы депрессивного расстройства и даже шизофрении и нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймер и болезнь Паркинсона».
По её словам, современные методы анализа микробиоты позволяют изучать профиль бактерий гораздо точнее, чем раньше. Исследования показывают, что изменения микробиома могут быть связаны с риском психических и нейродегенеративных заболеваний.
Мифы о глютене и молоке
Красильникова отметила, что её больше всего раздражают популярные советы из соцсетей о полном отказе от глютена и молочных продуктов. Она подчеркнула: такие ограничения должны применяться только по медицинским показаниям.
По её словам, особенно опасно массово исключать молочные продукты из детского рациона, поскольку это один из ключевых источников кальция. При этом реакция организма на глютен действительно может быть разной: современные производители увеличивают его содержание в хлебе, чтобы выпечка была пышнее, из-за чего у некоторых людей появляются вздутие и дискомфорт в кишечнике.
Эксперт добавила, что крайние ограничения в питании могут приводить к проблемам со здоровьем. Она нередко сталкивается с пациентками, придерживающимися «чистого питания», у которых появляются панические атаки, нарушения цикла и проблемы с памятью.
«Нельзя питаться одной куриной грудкой с травкой», — подчеркнула она.
Почему кишечник называют вторым мозгом
Гостья подкаста объяснила, что микробиота — это совокупность всех бактерий в кишечнике: полезных, условно-патогенных и вредных. Они выделяют вещества, которые участвуют в работе множества сигнальных систем организма, включая нервную.
Кроме того, бактерии способны синтезировать нейромедиаторы и влиять на проницаемость кишечника. При её повышении токсины и непереваренные вещества могут попадать в кровь и воздействовать на мозг, что иногда проявляется «туманом в голове», головной болью или хронической усталостью.
По словам специалиста, связь между мозгом и кишечником работает в обе стороны: стресс может ухудшать состояние микробиоты, а изменения микробиома — влиять на настроение и когнитивные функции.
Как питание влияет на мозг
Красильникова считает, что ключевую роль играет не строгая диета, а баланс. Она советует снизить количество сахара, чаще есть рыбу, богатую омега-3, добавлять в рацион овощи, цельнозерновые продукты, ягоды и ферментированные продукты вроде квашеной капусты.
Также она отметила важность умеренности в белке и напомнила о пользе орехов, масел и зелени. При этом любые рекомендации по питанию должны учитывать индивидуальные особенности организма.
По мнению специалиста, здоровье мозга зависит не только от еды. Физическая активность, музыка, искусство и даже привычка тщательно пережёвывать пищу могут влиять на когнитивные функции и настроение.
«Снижаем сахар», — резюмировала Красильникова, добавив, что изменения в образе жизни лучше вводить постепенно.
