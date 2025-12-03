03 декабря 2025, 16:38

Вы замечаете, что стали чаще проверять телефон партнёра, пролистывать его соцсети в поисках намёков и устраиваете допросы из-за каждого опоздания? Подобная тревожность может в действительности разжечь огонь реальной измены.





Содержание Почему мы боимся измены? Как излишняя тревожность провоцирует измену? Кто по статистике изменяет чаще? Появление детей в семье: момент повышенной уязвимости Три главные ошибки, приближающие измену Как укрепить отношения и снизить риск измены?

Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в подкасте «Меня бесит» Студии Р1 предупредила, что подобная тенденция – не оправдание неверности, а опасный психологический механизм, который может превратить страхи в самосбывающееся пророчество.



Почему мы боимся измены?

«Страх измены возникает из-за нарушения типа привязанности. Когда привязанность тревожного типа — мы начинаем постоянно переживать: а любит ли, а где он, а как он?» — объясняет эксперт.

Как излишняя тревожность провоцирует измену?

«Когда мы постоянно говорим с человеком так, как его представляем, он уже в итоге ведёт себя таким образом... хочется уже стать таким плохим, каким его видят, и получить от этого хотя бы удовольствие», – подчеркнула психолог.

Кто по статистике изменяет чаще?

«То есть женщина не состоит в браке в этот момент... под изменой мы всё-таки подразумеваем нарушение верности партнёру», — уточняет психолог.

«Можно в новом свете предстать... перед тем, кто не искушён жизнью, кто будет смотреть с восхищением», — добавила эксперт.

Появление детей в семье: момент повышенной уязвимости

«Не у каждой женщины удаётся отделить материнство от партнёрства, и иногда подсознательно мужчина начинает выбирать кого-то на стороне», – отметила Кардиакос.

«Иногда подсознательно мужчина начинает выбирать кого-то на стороне... "Здесь моя жена в халате заляпанном, а вот там женщина-любовница"» — уточняет специалист.

Три главные ошибки, приближающие измену

Гиперконтроль. Постоянные проверки и допросы подрывают фундамент доверия. Вы ищете подтверждение своим страхам — и рано или поздно найдёте их даже там, где их нет.

Роль жертвы или следователя. Общение в позициях «я страдаю» или «ты виноват» отталкивает партнёра и создаёт почву для отчуждения;

Потеря романтики и близости. Когда отношения превращаются в череду бытовых задач, исчезает то, что делает людей парой. Это особенно заметно после рождения детей, когда партнёрские роли растворяются в родительских.

Как укрепить отношения и снизить риск измены?

Работайте с тревогой у её истоков. Постоянный страх измены — сигнал о внутренних травмах или нарушениях привязанности. Работа с психологом помогает восстановить эмоциональную устойчивость;

Договаривайтесь о границах. Многие пары по-разному понимают, что считать изменой: действия, переписку, флирт. Чёткие договорённости уменьшают риск обид и недопонимания;

Разделяйте роли. Не позволяйте материнству, отцовству или быту полностью вытеснять партнёрскую составляющую. Находите время для общения именно как пары;

Цените совместную историю. То, что кажется «новым» на стороне, часто иллюзия. А глубокая эмоциональная связь, общий опыт и знание друг друга — ценность, которой нельзя заменить мимолётным увлечением;

Будьте особенно внимательны в кризисные моменты. После рождения детей, переездов, увольнений или болезней важно говорить о чувствах и поддерживать друг друга.