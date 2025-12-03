«Хочется стать плохим»: психолог Кардиакос раскрыла истинную причину измен. Причём тут тревожность и как сохранить брак?
Вы замечаете, что стали чаще проверять телефон партнёра, пролистывать его соцсети в поисках намёков и устраиваете допросы из-за каждого опоздания? Подобная тревожность может в действительности разжечь огонь реальной измены.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в подкасте «Меня бесит» Студии Р1 предупредила, что подобная тенденция – не оправдание неверности, а опасный психологический механизм, который может превратить страхи в самосбывающееся пророчество.
Почему мы боимся измены?
Страх потери партнёра часто связан с особенностями эмоциональной привязанности. Тревожный тип формирует постоянное внутреннее напряжение и ощущение угрозы.
«Страх измены возникает из-за нарушения типа привязанности. Когда привязанность тревожного типа — мы начинаем постоянно переживать: а любит ли, а где он, а как он?» — объясняет эксперт.
Когда подобная тревога становится фоном отношений, она неизбежно создаёт атмосферу недоверия, подозрений и контроля. Постоянные проверки, напряжённые разговоры и ожидание подвоха разрушают связь между партнёрами быстрее любых внешних соблазнов.
Как излишняя тревожность провоцирует измену?
Парадоксально, но тревожно-подозрительное поведение партнёра может не только разрушать отношения, но и фактически подтолкнуть к измене. Кардиакос отмечает, что человек начинает вести себя так, как от него ожидают.
«Когда мы постоянно говорим с человеком так, как его представляем, он уже в итоге ведёт себя таким образом... хочется уже стать таким плохим, каким его видят, и получить от этого хотя бы удовольствие», – подчеркнула психолог.
В этом и заключается механизм самосбывающегося пророчества – страх измены, выраженный в тотальном контроле, постепенно превращается в реальную угрозу.
Кто по статистике изменяет чаще?
Современные исследования показывают неожиданные тенденции. Женщины чаще склонны к изменам до 34 лет, а после 35 лидерство постепенно переходит к мужчинам.
Популярный образ «милф» Кардиакос объясняет не брачными изменами, а свободой, которую многие женщины обретают вне семейных обязательств.
«То есть женщина не состоит в браке в этот момент... под изменой мы всё-таки подразумеваем нарушение верности партнёру», — уточняет психолог.
Мужская «вторая молодость», по словам специалиста, нередко связана с желанием ощутить себя привлекательным и значимым.
«Можно в новом свете предстать... перед тем, кто не искушён жизнью, кто будет смотреть с восхищением», — добавила эксперт.
Появление детей в семье: момент повышенной уязвимости
Рождение ребёнка — одно из самых серьёзных испытаний для пары. Эмоциональная дистанция, усталость и смещение фокуса на бытовые вопросы могут разрушить интимность.
«Не у каждой женщины удаётся отделить материнство от партнёрства, и иногда подсознательно мужчина начинает выбирать кого-то на стороне», – отметила Кардиакос.
Иногда это происходит не из-за отсутствия любви, а из-за нехватки признания, тепла или элементарного внимания.
«Иногда подсознательно мужчина начинает выбирать кого-то на стороне... "Здесь моя жена в халате заляпанном, а вот там женщина-любовница"» — уточняет специалист.
Три главные ошибки, приближающие измену
- Гиперконтроль. Постоянные проверки и допросы подрывают фундамент доверия. Вы ищете подтверждение своим страхам — и рано или поздно найдёте их даже там, где их нет.
- Роль жертвы или следователя. Общение в позициях «я страдаю» или «ты виноват» отталкивает партнёра и создаёт почву для отчуждения;
- Потеря романтики и близости. Когда отношения превращаются в череду бытовых задач, исчезает то, что делает людей парой. Это особенно заметно после рождения детей, когда партнёрские роли растворяются в родительских.
Как укрепить отношения и снизить риск измены?
Психолог предлагает несколько ключевых стратегий, которые помогают разорвать порочный круг тревожности и недоверия.
- Работайте с тревогой у её истоков. Постоянный страх измены — сигнал о внутренних травмах или нарушениях привязанности. Работа с психологом помогает восстановить эмоциональную устойчивость;
- Договаривайтесь о границах. Многие пары по-разному понимают, что считать изменой: действия, переписку, флирт. Чёткие договорённости уменьшают риск обид и недопонимания;
- Разделяйте роли. Не позволяйте материнству, отцовству или быту полностью вытеснять партнёрскую составляющую. Находите время для общения именно как пары;
- Цените совместную историю. То, что кажется «новым» на стороне, часто иллюзия. А глубокая эмоциональная связь, общий опыт и знание друг друга — ценность, которой нельзя заменить мимолётным увлечением;
- Будьте особенно внимательны в кризисные моменты. После рождения детей, переездов, увольнений или болезней важно говорить о чувствах и поддерживать друг друга.
Самое главное, отмечает Кардиакос, что измену порождают не соблазны, а трещины внутри отношений. Большинство измен происходит не потому, что кто-то оказался слишком привлекательным, а потому что в паре накапливались недоверие, тревога и эмоциональная дистанция.
Профилактикой измены является не контроль, усиливающийся между партнёрами, а доверие, открытый диалог и готовность вместе проходить через все кризисные ситуации.
Иногда лучшая защита от измены — способность не отдаляться друг от друга в трудные моменты, а, напротив, становиться ближе.