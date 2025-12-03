Психолог объяснила, как избавиться от тревоги и найти время на себя

03 декабря 2025, 11:34

Психолог Кардиакос: нужно быть строгим редактором своих соцсетей

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Кажется, невозможно представить современный мир без соцсетей. Люди очень много времени проводят, листая свою и чужие ленты. По мнению специалистов, это зачастую порождает тревожность.





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила: важно не только как, но и что мы потребляем, и необходимо быть строгим редактором своей ленты.





«Будьте начальниками своего контента. Отпишитесь от людей, которые вас бесят или создают слишком идеальную картинку. Добавьте в свою жизнь "медленные пространства", где можно просто побыть наедине с мыслями или книгой. Начинайте хотя бы с десяти страниц в день. Вы увидите, как мозг будет вам благодарен. Это меняет отношение к быстрому потреблению», — посоветовала она.

«Добравшись до истинных мотивов, мы находим и мотивацию. Соцсети — это уже альтернативный мир. Важно не забывать, для чего вы здесь находитесь и что вам это дает. Цифровая гигиена — это не про запреты, а про осознанность. Это про то, чтобы технологии служили вашим целям, а не крали ваше время и внимание», — отметила психолог.