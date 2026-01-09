Психолог рассказала, как выйти из новогоднего ступора и перестать себя винить

09 января 2026, 10:32

Психолог Сальникова: первая неделя января считается «раскачкой»

Фото: iStock/jacoblund

Новогодние каникулы позади, но вместо прилива сил многие чувствуют лишь апатию и вину. Мы лежим на диване, ругаем себя за безделье, но так и не можем начать работать. В результате накапливается стресс, а силы не восстанавливаются. Психологи называют это ловушкой постпраздничной прокрастинации. Как разорвать порочный круг и позволить себе настоящий отдых?





Семейный психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что зачастую после новогодних праздников люди не чувствуют себя отдохнувшими. Вместо этого — странное состояние между сном и бодрствованием, а в голове крутятся мысли о неотправленных рабочих письмах, нечитанных книгах и несделанных делах. А следом за мыслями приходит самоедство.





«Прокрастинация — это когда мы лежим, сидим и ругаем себя за то, что ничего не делаем. Это и есть главный парадокс и отличие прокрастинации от обычной лени. Лень — это спокойное состояние, когда вы просто не хотите действовать. Прокрастинация же — это активный процесс саморазрушения, который забирает последние силы. Но это вам точно не поможет сделать первые шаги к каким-то реальным действиям», — сказала она.

Разрешите себе «раскачку»: требовать от себя мгновенного включения в рабочий режим после длительных каникул — все равно что стартовать с места на максимальной скорости в марафоне. Вы быстро выдохнетесь.

«Это физиологически, психологически нормальное состояние, когда мы после длительного отдыха выходим, нам нужно время, чтобы войти в ритм. Не требуйте от себя быстрого старта. Дайте себе официальное право на адаптацию», — дополнилва она.

Осознанно планируйте отдых: если вы ловите себя на прокрастинации, сделайте ее осознанной.

«Чтобы не происходило накопления стресса, важно себе разрешить какие-то моменты слабости, моменты отдыха, в том числе разрешить себе иногда прокрастинацию», — сказала Сальникова.