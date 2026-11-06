«Хочу встать с кровати, но не могу»: Россиянам рассказали, как распознать выгорание

06 ноября 2026, 18:49

Психолог Трифонова: при депрессии не всегда присутствует печаль

Фото: istockphoto/Deagreez

Постоянная усталость, раздражительность и потеря интереса к работе — это ещё не депрессия, но уже повод присмотреться к себе. Чем профессиональное выгорание отличается от обычного переутомления, какие симптомы должны насторожить и как снизить фоновый стресс, не уезжая в отпуск?





Главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава Московской области Ирина Трифонова в беседе с «Радио 1» объяснила, что при обычном переутомлении после выходных, полноценного сна и уменьшения нагрузки состояние улучшается, а при выгорании картина другая.





«Человек может просыпаться утром уже с ощущением усталости. Работа, которая раньше приносила удовлетворение, начинает вызывать раздражение. Появляется эмоциональная отстранённость, снижается интерес к собственной деятельности. Часто человек начинает цинично относиться к коллегам, к пациентам, к клиентам», — пояснила она.

«Человек может привыкать жить в состоянии постоянного стресса. Его ещё называют фоновым напряжением. И это фоновое напряжение может даже не восприниматься, а идти по жизни как что-то привычное, но мешающее. И организм будет продолжать реагировать. При депрессии тоже не всегда присутствует выраженная печаль. Иногда человек жалуется на то, что не хватает энергии. Раннее пробуждение, снижение аппетита или наоборот переедание. Особенно часто такие состояния остаются незамеченными, когда пациент сосредотачивается исключительно на физических ощущениях», — отметила Трифонова.