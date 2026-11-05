«Задайте себе всего один вопрос»: Психолог обозначила главную проблему, которая мешает счастью людей

05 ноября 2026, 11:15

Психолог Наумова: главная проблема людей — привычка жить в ожидании

Фото: istockphoto/fizkes

«Сделаю завтра», «начну с понедельника», «ещё есть время» — эти фразы знакомы почти каждому. Знаете ли вы, что за ними стоит не просто лень или плохая организация, а мощный психологический механизм?





Психолог Любовь Наумова в беседе с «Радио 1» заявила, что одна из главных проблем современных людей — привычка жить в ожидании.





«Женщина думает: "Встречу подходящего мужчину и буду счастлива. Похудею — куплю красивое платье. Заработаю больше — начну путешествовать. Когда дети вырастут, ремонт закончится, денежные проблемы решатся — тогда наконец начну жить для себя"», — пояснила она.

«Получается, что всю жизнь мы к чему-то готовимся. Но для маленькой радости иногда не нужны огромные деньги и идеальные условия — можно просто взять выходные и устроить себе маленькое путешествие. Кто вообще решил, что радоваться можно только после того, как закончились ваши важные дела?» — поделилась Наумова.