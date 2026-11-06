«Я не готов к отношениям»: Психолог объяснила, что на самом деле значит эта фраза
Психолог Евгеника: фраза «я не готов к отношениям» имеет прямой смысл
Мужчина говорит, что не готов к серьёзным отношениям. Что стоит за этой фразой — страх ответственности, незрелость или честное предупреждение?
Психолог Евгеника в беседе с «Радио 1» заявила, что за этой фразой скрывается вполне конкретный смысл, и женщине важно его понять и принять.
« Фразой "я не готов к отношениям" мужчина сообщает, что ему не нужна ответственность и серьезность», — сказал он.
По мнению Евгеники, мужчина в такой ситуации предельно честен с женщиной, которая вопреки всему пытается найти оправдание и причины его нежелания строить отношения.
«Очень часто девочки любят сами оправдывать и инвалидизировать мужика, приписывая различные психологические травмы. Например, у него была холодная мать. Но здесь хоть прохладный дед — смысл остается неизменным: мужчина не хочет с тобой серьёзных отношений и заявляет об этом откровенно», — отметила собеседница.
Психолог подчеркнула, что женщина может принять такие условия, и это будет ее выбором, который не подлежит осуждению. Однако в случае одноразовых отношений стоит проявлять осторожность.
«Здесь тоже нужно помнить: семь раз доверься, один раз проверься. И что из этого одноразового может быть полезным или не полезным — непонятно», — заключила психолог.