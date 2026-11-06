«Я не готов к отношениям»: Психолог объяснила, что на самом деле значит эта фраза

06 ноября 2026, 13:57

Психолог Евгеника: фраза «я не готов к отношениям» имеет прямой смысл

Фото: istockphoto/DragonImages

Мужчина говорит, что не готов к серьёзным отношениям. Что стоит за этой фразой — страх ответственности, незрелость или честное предупреждение?





Психолог Евгеника в беседе с «Радио 1» заявила, что за этой фразой скрывается вполне конкретный смысл, и женщине важно его понять и принять.





« Фразой "я не готов к отношениям" мужчина сообщает, что ему не нужна ответственность и серьезность», — сказал он.

«Очень часто девочки любят сами оправдывать и инвалидизировать мужика, приписывая различные психологические травмы. Например, у него была холодная мать. Но здесь хоть прохладный дед — смысл остается неизменным: мужчина не хочет с тобой серьёзных отношений и заявляет об этом откровенно», — отметила собеседница.

«Здесь тоже нужно помнить: семь раз доверься, один раз проверься. И что из этого одноразового может быть полезным или не полезным — непонятно», — заключила психолог.