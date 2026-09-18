«Ходьба или бег»: Врач объяснила, какая нагрузка эффективнее и безопаснее для сердца и сосудов
Врач Лапа: ходьба безопаснее для сердце и сосудов
Регулярная физическая активность не обязательно должна быть интенсивной. Умеренная нагрузка способна поддерживать в тонусе мышцы, суставы и сосуды, не перегружая сердце, тогда как более высокие риски, связанные с интенсивными тренировками, могут перевешивать их пользу. При этом важны не столько конкретные цифры и достижения, сколько регулярность и хорошее самочувствие: кто-то за одну тренировку проходит больше, кто-то меньше — и это нормально. Главное, чтобы нагрузка соответствовала возможностям организма, а не превышала их.
Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» отметила, что ходьба эффективнее и безопаснее бега.
«Главное преимущество ходьбы — умеренная нагрузка, которая держит в тонусе все мышцы, суставы и сосуды», — отметила она.
Она пояснила, что за 40 минут ходьбы люди проходят разное количество шагов — кто-то 4 000, кто-то 10 000. И в этом нет ничего страшного: более молодые могут пройти больше, люди постарше — меньше. Главное — регулярность и хорошее самочувствие.
Бег же, по её мнению, является гораздо более рискованной нагрузкой. Врач категорически не рекомендовала его тем, у кого пульс поднимается до 150 ударов в минуту.
«Это огромная нагрузка на сердце», — предупредила терапевт.