«Ходьба или бег»: Врач объяснила, какая нагрузка эффективнее и безопаснее для сердца и сосудов

18 сентября 2026, 10:49

Врач Лапа: ходьба безопаснее для сердце и сосудов

Фото: iStock/gbh007

Регулярная физическая активность не обязательно должна быть интенсивной. Умеренная нагрузка способна поддерживать в тонусе мышцы, суставы и сосуды, не перегружая сердце, тогда как более высокие риски, связанные с интенсивными тренировками, могут перевешивать их пользу. При этом важны не столько конкретные цифры и достижения, сколько регулярность и хорошее самочувствие: кто-то за одну тренировку проходит больше, кто-то меньше — и это нормально. Главное, чтобы нагрузка соответствовала возможностям организма, а не превышала их.





Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» отметила, что ходьба эффективнее и безопаснее бега.





«Главное преимущество ходьбы — умеренная нагрузка, которая держит в тонусе все мышцы, суставы и сосуды», — отметила она.

«Это огромная нагрузка на сердце», — предупредила терапевт.