Врачи извлекли живую пиявку из горла пациента
В провинции Чорум (Турция) мужчину госпитализировали после того, как он выпил воду из деревенского источника. Врачи обнаружили в его горле живую пиявку. Об этом сообщает газета T24.
Пациент обратился в университетскую больницу имени Эроля Олчока с жалобами на сильную боль в горле, затруднённое глотание, кровохарканье и проблемы с дыханием. При детальном обследовании на задней стенке нижней части глотки была найдена прикрепившаяся живая пиявка, ставшая причиной кровотечения.
Из-за риска попадания паразита в дыхательные пути и возможного серьёзного кровотечения приняли решение о проведении операции под общим наркозом. После хирургического вмешательства симптомы кровохарканья, одышки и боли в горле исчезли. Через день пациента выписали из больницы.
По данным издания, примерно за три недели до операции мужчина пил воду из деревенского источника. В течение последующих двух недель боль при глотании постепенно усиливалась, а затем появилась сильная одышка.
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