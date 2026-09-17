Врачи извлекли живую пиявку из горла пациента

17 сентября 2026, 16:07

T24: Турецкие врачи вытащили из горла пациента живую пиявку

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В провинции Чорум (Турция) мужчину госпитализировали после того, как он выпил воду из деревенского источника. Врачи обнаружили в его горле живую пиявку. Об этом сообщает газета T24.