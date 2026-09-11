Терапевт рассказала, что есть на ужин, чтобы хорошо спать
Существует множество мифов, связанных с ужином: одни специалисты по питанию рекомендуют отказаться от него, другие — плотно ужинать, а третьи — пропускать. В действительности, есть универсальное решение, которое не связано ни с голодовкой, ни с обильным приемом пищи. Об этом сообщила терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик, передает «Газета.Ru».
По ее словам, идеальный ужин должен включать два ключевых элемента: легкоусвояемый белок и зелёные овощи. В качестве белковых продуктов можно использовать рыбу, морепродукты, индейку, куриную грудку, омлет или творог с жирностью 5–9%. Овощи могут быть представлены кабачками, брокколи, цветной капустой, шпинатом, листовыми салатами, огурцами или перцем. Оптимальная порция ужина составляет около 400 граммов, из которых 150 граммов приходится на белок, а 250 граммов — на овощи.
Чистик отметила, что полностью исключать ужин не рекомендуется. Длительное голодание (более 14 часов) в ночное время может привести к обратному эффекту: организм начинает накапливать калории, и завтрак становится более эффективным для запасания энергии, добавила она.
Читайте также: