Терапевт рассказала, что есть на ужин, чтобы хорошо спать

11 сентября 2026, 11:06

Врач Чистик: идеальный ужин — это легкоусвояемый белок и зеленые овощи

Фото: iStock/Muratani

Существует множество мифов, связанных с ужином: одни специалисты по питанию рекомендуют отказаться от него, другие — плотно ужинать, а третьи — пропускать. В действительности, есть универсальное решение, которое не связано ни с голодовкой, ни с обильным приемом пищи. Об этом сообщила терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик, передает «Газета.Ru».