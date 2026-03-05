«Штормит из-за новостей в мире»: Психолог объяснила, как понять, устойчивая ли у вас самооценка

05 марта 2026, 11:49

Психолог Сальникова: на устойчивую самооценку не влияют внешние события

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Мир штормит: меняется политическая повестка, скачет курс валют, рушатся привычные схемы в бизнесе и личной жизни. В такие моменты многие чувствуют, что земля уходит из-под ног. В соцсетях снова заговорили о «внутренних опорах». Но что это за зверь? Как его построить, если вокруг хаос?





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что единственная по-настоящему надежная конструкция находится не в банке и не в отношениях, а у нас в голове.





«В нестабильные времена остро встает вопрос: на что опереться? Деньги могут обесцениться, работа — исчезнуть, отношения — закончиться. Если ваша самооценка держалась только на этих внешних факторах, крах неизбежен. Многие путают "высокую самооценку" и "самоценность". Высокая самооценка — это часто про сравнение: "я лучше других, у меня больше денег, я круче". Но это тоже зависимость от внешнего мира. Как только находится кто-то круче — конструкция рушится», — сказала она.

«Наличие внутренней ценности — это не про то, чтобы нравиться всем. Это про то, чтобы выдерживать реальность, не разваливаясь на части. Простой бытовой пример: близкий человек задерживается, не берет трубку, и это повторяется регулярно. Неустойчивый сразу уходит в обиду, а устойчивый признает свое чувство, берет паузу, а потом принимает решение, исходя из своего комфорта. Он может поднять вопрос, попросить о договоренностях, или, если ситуация системная, решить, что такие отношения ему не подходят», — объяснила Сальникова.

«Это и есть опора, знание того, что вы выдержите любой поворот событий, потому что у вас есть главный инструмент — способность делать выбор и нести за него ответственность», — резюмировала собеседница.