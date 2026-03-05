У мужчины с зубной болью пропали кости лица

05 марта 2026, 14:56

Зубная боль у британца оказалась симптомом поедающего кости рака крови

Фото: iStock/SbytovaMN

У 42-летнего жителя Великобритании Эдда Виейры сильная зубная боль оказалась симптомом смертельный болезни. Об этом сообщает Mirror.