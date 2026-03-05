У мужчины с зубной болью пропали кости лица
У 42-летнего жителя Великобритании Эдда Виейры сильная зубная боль оказалась симптомом смертельный болезни. Об этом сообщает Mirror.
Мужчина рассказал, что сначала неприятное ощущение появилось в левом клыке, но вскоре зашатались и заболели все передние зубы. Он также нащупал небольшую твердую шишку возле правой ноздри, когда не смог высморкаться из-за боли.
Британец считал, что это кариес, но рентген показал, что кости левой стороны лица буквально исчезли. Оказалось, их «поедало» новообразование в носовой пазухе, которое выявила компьютерная томография.
Биопсия подтвердила вторую стадию одной из разновидностей неходжкинской лимфомы — рака крови. По словам пациента, если бы зубная боль ушла, ситуация бы усугубилась и опухоль распространилась дальше. К настоящему моменту Виейра прошел четыре курса химиотерапии из шести, но результат лечения пока неясен.
