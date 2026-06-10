«Уходим в режим выживания»: Сексолог рассказала, как летняя жара влияет на сексуальное желание

10 июня 2026, 18:23

Сексолог Арутюнян: после перегрева на солнце организму не захочется секса

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Жара в +35 — это не только море и отпуск, но и испытание для организма. Пока одни с наступлением лета чувствуют прилив сил и флиртуют направо и налево, другие внезапно замечают, что единственное желание, которое у них осталось, — это лежать пластом и не двигаться.





Психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Евгения Арутюнян в беседе с «Радио 1» отметила, что жара действительно влияет на сексуальное желание, однако не так, как обещают летние клипы и реклама мороженого.





«У одних летом либидо просыпается вместе с комарами: больше солнца, больше кожи вокруг, больше знакомств. У других организм смотрит на +35 и как бы говорит: "Размножение отменяется, уходим в режим выживания". Поэтому, если вам кажется, что в жару хочется только лежать под кондиционером и тихо испаряться, вы не сломались. Это тоже вариант нормы», — сказала она.

«Если вы как варёная креветка и видите туннель со светом в конце, то лучше сначала восстановиться. Секс — это физическая нагрузка. И если перед этим были солнцепёк, игры на пляже, заплывы, коктейли, то организм может не оценить инициативу», — резюмировала Арутюнян.