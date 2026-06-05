Синоптик рассказала, когда в Москву вернется 30-градусная жара
В ближайшие дни в Москве ожидается существенное потепление. Температура воздуха может превысить отметку в +30 °C, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
По данным синоптика, уже в понедельник, 10 июня, жара будет «на низком старте». Столбик термометра поднимется до +29 °C, а настоящий пик жаркой погоды придется на середину недели: столбики термометров поднимутся до +32 °C.
Однако, как утверждает Паршина, погода останется умеренно изменчивой. В эти дни прогнозируется переменная облачность, высока вероятность небольших осадков.
Сейчас же в Москве наблюдается пасмурная погода, которая продлится до конца текущей недели. На выходных столбики термометров поднимутся чуть выше +20 °C.
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