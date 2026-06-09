09 июня 2026, 18:35

Фото: iStock/nd3000

Либидо может меняться из-за стресса, усталости, гормонального сбоя и даже привычек, которые кажутся безобидными. Снижение сексуального влечения часто влияет не только на интимную жизнь, но и на самооценку, отношения и общее самочувствие. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Что такое либидо простыми словами Почему снижается либидо у мужчин и женщин Как повысить либидо Несовпадение либидо у партнеров: как решить проблему? Когда стоит обратиться к врачу

Что такое либидо простыми словами

«Либидо — это показатель того, насколько человек чувствует себя живым. Те, кто хочет секса, как правило, острее ощущают эту жизненность. Во-первых, в этом есть и боль, и драйв. Во-вторых, существует множество факторов и уровней, которые на это влияют», — добавила сексолог.

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Почему снижается либидо у мужчин и женщин

«Поэтому в период менопаузы женщине важно переходить на новый уровень сексуальности», — пояснила Ольга.

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«Под алкоголем снижается контроль. Лобные доли не отключаются полностью, но работают иначе. Поэтому человека может буквально понести», — объяснила Ольга.



«Есть ещё одно опасное заблуждение: будто алкоголь помогает в сексе. На деле при регулярном употреблении снижается чувствительность, появляется дискомфорт, а желание со временем падает», — сказала сексолог.

«Если у мужчины начинаются проблемы с сердцем, одним из первых сигналов может стать ухудшение эрекции. Например, пропадает утренняя эрекция — и это повод проверить сердце», — отметила Ольга.

Фото: iStock/AlexRaths

Как повысить либидо

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Несовпадение либидо у партнеров: как решить проблему?

«Если у человека средняя или высокая половая конституция, но секса он не хочет, значит, надо искать причину», — сказала психолог.

Когда стоит обратиться к врачу