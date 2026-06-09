«Алкоголь, стресс и менопауза убивают желание»: сексолог Савская раскрыла, что на самом деле снижает либидо и когда пора бить тревогу
Либидо может меняться из-за стресса, усталости, гормонального сбоя и даже привычек, которые кажутся безобидными. Снижение сексуального влечения часто влияет не только на интимную жизнь, но и на самооценку, отношения и общее самочувствие. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Что такое либидо простыми словамиПсихолог, сексолог, блогер Ольга Савская в беседе с «Радио 1» объяснила, что либидо — это сексуальное желание и внутренняя энергия, которая побуждает человека к сексуальной близости, фантазиям, флирту, поиску партнёра и получению сексуального удовольствия.
«Либидо — это показатель того, насколько человек чувствует себя живым. Те, кто хочет секса, как правило, острее ощущают эту жизненность. Во-первых, в этом есть и боль, и драйв. Во-вторых, существует множество факторов и уровней, которые на это влияют», — добавила сексолог.
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Почему снижается либидо у мужчин и женщинОдна из частых причин — гормональные нарушения. На сексуальное влечение влияют тестостерон, эстрогены, пролактин и гормоны щитовидной железы. Если в этой системе происходит сбой, желание может заметно ослабеть. У женщин такое нередко случается во время беременности, после родов и в период менопаузы. Мужчины тоже сталкиваются с этой проблемой, особенно при снижении уровня тестостерона.
Психолог рассказала, что менопауза сама по себе — это период, в который либидо может сильно меняться. По её словам, чаще всего оно снижается, поскольку гормональные изменения значительно влияют на состояние женщины. Она отметила, что в это время истощаются ткани влагалища, может появляться болевой синдром. В целом, как подчеркнула специалист, происходит много физиологических и гормональных изменений.
«Поэтому в период менопаузы женщине важно переходить на новый уровень сексуальности», — пояснила Ольга.
Она добавила, что в этом может помочь гормонозаместительная терапия или альтернативные варианты, но такие решения всегда нужно рассматривать индивидуально. Также, по её словам, большое значение имеют техники сексотерапии, которые повышают чувствительность, улучшают тонус и помогают как можно дольше сохранять сексуальную функцию.
Не меньшее значение имеют психологические факторы. Хронический стресс, тревога, депрессивное состояние, эмоциональное выгорание и конфликты в паре часто гасят интерес к интимной жизни. Иногда человек физически здоров, но мозг постоянно живет в напряжении. В такой ситуации телу не до близости. Сильно влияет и образ жизни. Недосып, сидячая работа, отсутствие движения, злоупотребление алкоголем и курение ухудшают общее состояние организма.
Сексолог объяснила, что алкоголь не усиливает либидо, как многие думают. Спиртное лишь снижает внутренний контроль и снимает запреты. Из-за этого человек может решиться на поступки, о которых позже пожалеет.
«Под алкоголем снижается контроль. Лобные доли не отключаются полностью, но работают иначе. Поэтому человека может буквально понести», — объяснила Ольга.
Она отметила, что такие ситуации нередко приводят к чувству стыда, вины и страху осуждения. При этом специалист подчеркнула: регулярное употребление спиртного не поддерживает сексуальное желание, а, наоборот, ослабляет его и может вызывать сексуальные дисфункции.
«Есть ещё одно опасное заблуждение: будто алкоголь помогает в сексе. На деле при регулярном употреблении снижается чувствительность, появляется дискомфорт, а желание со временем падает», — сказала сексолог.
Она добавила, что тревожный сигнал — когда человек вообще не может вступать в близость без спиртного. По её мнению, в такой ситуации уже стоит обращаться за помощью к специалисту. Говоря о курении, специалист пояснила, что оно влияет на либидо косвенно — через общее состояние здоровья. Она напомнила, что сексуальное желание связано с работой сердечно-сосудистой системы, гормональным фоном и состоянием мочеполовой сферы. Курение ухудшает состояние сосудов и кровоснабжение, а это со временем отражается и на сексуальной функции.
«Если у мужчины начинаются проблемы с сердцем, одним из первых сигналов может стать ухудшение эрекции. Например, пропадает утренняя эрекция — и это повод проверить сердце», — отметила Ольга.
Она также прокомментировала влияние питания. По её словам, еда важна для общего самочувствия, уровня энергии и нормальной работы организма. Однако ждать, что один рацион решит проблемы с тревогой, психикой или отношениями, не стоит. В то же время Савская добавила, что сбалансированное питание всё же играет важную роль. Когда человек получает витамины, поддерживает здоровье и остаётся физически активным, лучше работают гормональная, сердечно-сосудистая и мочеполовая системы.
Отдельно стоит сказать о лекарствах и заболеваниях. На либидо могут влиять антидепрессанты, некоторые гормональные препараты, средства для снижения давления и ряд других медикаментов. Причиной также становятся сахарный диабет, болезни сердца и сосудов, хронические боли, ожирение и нарушения в работе щитовидной железы. Иногда желание ослабевает после операций или на фоне длительного лечения.
Как повысить либидоНачать стоит с честного разговора с собой. Важно понять, когда именно исчез интерес к сексу и что изменилось в жизни в этот период. Иногда ответ лежит на поверхности: сильная нагрузка, проблемы в отношениях или банальная нехватка сна. Хороший эффект дает пересмотр режима дня. Организму нужен полноценный отдых. Не менее важны регулярная физическая активность и нормальное питание. Даже простые прогулки, умеренные тренировки и стабильный сон помогают вернуть энергию и улучшить самочувствие.
Стоит обратить внимание и на эмоциональный фон. Если человек долго живет в тревоге, напряжении или обиде, телу сложно откликаться на близость. В таком случае помогают работа со стрессом, откровенный разговор с партнером и поддержка специалиста. Иногда проблему решает коррекция лечения. Если снижение либидо началось после приема препаратов, нужно обсудить это с врачом. Самостоятельно отменять таблетки нельзя. Специалист подберет другой вариант или скорректирует схему. Если причина связана с гормонами или хроническими болезнями, важно заняться основным состоянием. Когда человек приводит в порядок здоровье, сексуальное влечение часто тоже восстанавливается.
Несовпадение либидо у партнеров: как решить проблему?Психолог, сексолог, блогер Ольга Савская в беседе с «Радио 1» объяснила, что при несовпадении либидо сначала важно разобраться в причине. Нужно понять, у кого из партнёров слабая половая конституция, а у кого желание снизилось из-за стресса, усталости или других факторов.
«Если у человека средняя или высокая половая конституция, но секса он не хочет, значит, надо искать причину», — сказала психолог.
В таких случаях уже нужна работа со специалистом и подбор техник, которые помогут вернуть сексуальное желание. При разной половой конституции паре важно не давить друг на друга, а искать удобный формат близости. Заставить человека с низким либидо хотеть секс каждый день почти невозможно. Но партнёры могут договориться и найти компромисс. Ольга уточнила, что это может быть не только секс, но и массаж, телесная близость или другие варианты, которые подходят обоим. По её мнению, отношения держатся не только на интимной жизни, поэтому даже такую проблему можно решить через честный разговор и взаимные договорённости.