«Холестерин, спорт и стресс»: Кардиолог назвала три простых правила, которые защитят сердце
Кардиолог Дворина: на сердце влияют холестерин, спорт и стресс
Нужен ли организму холестерин? И как хронический стресс влияет на сердце и сосуды?
Кардиолог Ольга Дворина в беседе с «Радио 1» заявила, что холестерин — не враг, но и не друг, а организм ничего лишнего не производит.
«Раз в организме вырабатывается холестерин, то он, безусловно, нужен. Он входит в клеточную мембрану. У нас все гормоны — тестостерон и прогестерон — синтезируются с участием холестерина», — сказала она.
По словам эксперта, проблема начинается, когда его становится слишком много, ведь тогда он образует непроходимость сосудов.
«Когда бляшки атеросклеротические начинают закрывать сосуды, нужно остановить этот процесс. Бляшки уменьшаются в объёме, прилипают к стенке сосуда, и проходимость восстанавливается. Но поскольку они растут не 2 месяца, а годами, то и обратный процесс проходит тоже годами», — пояснила Дворина.
Она добавила, что высокий холестерин существенно сдвигает сроки развития ишемической болезни сердца. И спасает не столько отказ от жиров, сколько изменение пищевых привычек.
«Холестерин повышают не столько жиры, сколько углеводы. 400 г овощей и фруктов в день — это прекрасная клетчатка, которая блокирует всасывание холестерина в кишечнике», — поделилась собеседница.
Кардиолог отметила, что физическая нагрузка не должна вызывать дискомфорта: если спорт провоцирует одышку, значит, надо уменьшить темп, нужно вовремя остановиться. Ничего нельзя доводить до фанатизма, но при этом и оставаться в постели обездвиженным тоже не надо.
«Опасна хроническая стрессовая ситуация. Когда человек с нежеланием идёт на работу, с ужасом уходит с работы, приходит в семью, где тоже не получает никакой поддержки, он всё время находится в постоянном выбросе кортизола. Идёт повышение давления, сужение стенок сосудов, кальцинирование сосудов. Более того, стресс может вызвать инфаркт даже без атеросклеротических бляшек», — подчеркнула кардиолог.