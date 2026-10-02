«Холестерин, спорт и стресс»: Кардиолог назвала три простых правила, которые защитят сердце

02 октября 2026, 16:11

Кардиолог Дворина: на сердце влияют холестерин, спорт и стресс

Фото: IStock/marchmeena29

Нужен ли организму холестерин? И как хронический стресс влияет на сердце и сосуды?





Кардиолог Ольга Дворина в беседе с «Радио 1» заявила, что холестерин — не враг, но и не друг, а организм ничего лишнего не производит.





«Раз в организме вырабатывается холестерин, то он, безусловно, нужен. Он входит в клеточную мембрану. У нас все гормоны — тестостерон и прогестерон — синтезируются с участием холестерина», — сказала она.

«Когда бляшки атеросклеротические начинают закрывать сосуды, нужно остановить этот процесс. Бляшки уменьшаются в объёме, прилипают к стенке сосуда, и проходимость восстанавливается. Но поскольку они растут не 2 месяца, а годами, то и обратный процесс проходит тоже годами», — пояснила Дворина.

«Холестерин повышают не столько жиры, сколько углеводы. 400 г овощей и фруктов в день — это прекрасная клетчатка, которая блокирует всасывание холестерина в кишечнике», — поделилась собеседница.

«Опасна хроническая стрессовая ситуация. Когда человек с нежеланием идёт на работу, с ужасом уходит с работы, приходит в семью, где тоже не получает никакой поддержки, он всё время находится в постоянном выбросе кортизола. Идёт повышение давления, сужение стенок сосудов, кальцинирование сосудов. Более того, стресс может вызвать инфаркт даже без атеросклеротических бляшек», — подчеркнула кардиолог.