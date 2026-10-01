Кардиолог призвала россиян внести важные изменения в питание ради здоровья кишечника и сердца

01 октября 2026, 18:26

Врач Белюшина посоветовала пить воду перед едой ради здоровья сердца и кишечника

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Кардиолог, эксперт компании SOLGAR Ольга Белюшина рассказала, какие важные изменения стоит внести в рацион питания ради здоровья кишечника и сердечно-сосудистой системы. Об этом пишет «Лента.ру».