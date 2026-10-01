Кардиолог призвала россиян внести важные изменения в питание ради здоровья кишечника и сердца
Кардиолог, эксперт компании SOLGAR Ольга Белюшина рассказала, какие важные изменения стоит внести в рацион питания ради здоровья кишечника и сердечно-сосудистой системы. Об этом пишет «Лента.ру».
По ее словам, состояние кишечной микрофлоры напрямую связано с сердечно-сосудистым здоровьем. В кишечнике обитает триллион микроорганизмов, которые регулируют иммунитет, уровень серотонина, настроение, энергию и обмен веществ. Нарушение баланса микрофлоры может привести к хроническому воспалению и развитию атеросклероза, предупредила Белюшина.
Для поддержания здоровья кишечника и сердечно-сосудистой системы кардиолог рекомендовала пить воду перед едой. Стакан воды, выпитый за 15–20 минут до приёма пищи, помогает снизить аппетит и избежать переедания, что способствует поддержанию нормального веса. Также врач посоветовала есть медленно, чтобы лучше контролировать чувство сытости.
Кроме того, следует сократить потребление алкоголя, так как эта привычка часто сопровождается перееданием, особенно во время социальных мероприятий. Специалист посоветовала избегать калорийных соусов и отдавать предпочтение нежирным источникам белка.
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