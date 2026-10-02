Кардиолог Прокофьев назвал правила безопасного вождения для пожилых
Кардиолог Денис Прокофьев, имеющий статус «Московский врач», рассказал «360» о мерах, которые помогут водителям старшего возраста снизить риск опасных ситуаций на дороге, сообщает Общественная Служба Новостей.
Специалист рекомендует планировать поездки на светлое время суток. Если перед поездкой или во время нее повысилось давление, участился пульс, появилась боль в груди или головокружение, от управления автомобилем следует отказаться.
Прокофьев также советует брать с собой пассажира, который сможет вмешаться в случае нештатной ситуации.
Людям с несколькими хроническими заболеваниями, тяжелой инвалидностью, нарушениями зрения, работы мозга или проблемами с ногами врач рекомендует не садиться за руль самостоятельно. В таких случаях лучше воспользоваться такси или обратиться за помощью к близким.
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