Кардиолог назвала три самых полезных для сердца продукта
Жирная морская рыба, овсянка и помидоры могут эффективно поддерживать здоровье сердца и сосудов. Об этом рассказала кардиолог в Санкт-Петербурге Валентина Байдина, пишет «Лента.ру».
На первое место в списке самых полезных для сердца продуктов врач поставила жирные сорта рыбы — лосось, скумбрию, тунца, палтуса, сардину и камбалу. По словам Байдиной, такая рыба богата омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, которые снижают уровень «плохого» холестерина в крови и одновременно повышают уровень «хороших» липопротеидов высокой плотности. Эти соединения переносят лишний холестерин из тканей в печень для утилизации, пояснила специалист.
Также в список полезных для сердца продуктов доктор включила источники растворимой клетчатки, в частности овсянку. Кроме того, для стабильной работы сердечно-сосудистой системы организму необходимы калий и магний, которые содержатся, например, в помидорах, добавила Байдина.
Ранее кардиолог сообщила, что регулярный недосып влияет на иммунитет. Подробности — в нашем материале.
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