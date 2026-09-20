Кардиолог назвала три самых полезных для сердца продукта

20 сентября 2026, 14:05

Кардиолог Байдина: сердцу нужны овсянка и лосось

Фото: istockphoto/ahirao_photo

Жирная морская рыба, овсянка и помидоры могут эффективно поддерживать здоровье сердца и сосудов. Об этом рассказала кардиолог в Санкт-Петербурге Валентина Байдина, пишет «Лента.ру».