15 июня 2026, 14:52

Фото: iStock/M-Production

Холодильник может годами работать без серьезных поломок, но при этом портить аппетит резким запахом, собирать воду на стенках и ускорять порчу еды. Многие ищут причину в качестве продуктов или в возрасте техники, хотя источник чаще кроется в самом уходе и в бытовых привычках. Подробнее читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему в холодильнике появляется неприятный запах С чего начать уборку холодильника Чем мыть холодильник внутри без вреда для пластика Как правильно мыть полки, ящики и уплотнитель Почему важно прочищать сливное отверстие Как часто нужно размораживать холодильник Что делать после мытья, чтобы не испортить результат Какие продукты чаще всего портят воздух в камере Какие ошибки совершают почти все Как хранить продукты, чтобы проблема не повторялась Когда запах говорит о поломке Что делать, чтобы неприятный запах больше не возвращался

Почему в холодильнике появляется неприятный запах

Фото: iStock/AndreyPopov

С чего начать уборку холодильника

Чем мыть холодильник внутри без вреда для пластика

Фото: iStock/jarabee123

Как правильно мыть полки, ящики и уплотнитель

Почему важно прочищать сливное отверстие

Фото: iStock/Iuliia Mikhalitskaia

Как часто нужно размораживать холодильник

Что делать после мытья, чтобы не испортить результат

Какие продукты чаще всего портят воздух в камере

Фото: iStock/José Araújo

Какие ошибки совершают почти все

Как хранить продукты, чтобы проблема не повторялась

Фото: iStock/AndreyPopov

Когда запах говорит о поломке

Что делать, чтобы неприятный запах больше не возвращался