В Москве пресекли работу узла связи телефонных мошенников
В пресс-службе столичного главка МВД России сообщили, что на западе Москвы полицейские и сотрудники ФСБ пресекли работу подпольного технического узла телефонных мошенников. Об этом пишет РИА Новости.
По данным ведомства, в операции участвовали оперативники ОМВД России по району Кунцево, УБК столичного главка и УФСБ России по Москве и области. Следствие считает, что 42-летняя подозреваемая арендовала квартиру в квартале №100. Там она выполняла функции технического администратора и обеспечивала работу терминала пропуска трафика. Через него злоумышленники звонили россиянам.
Во время обыска силовики изъяли сим-бокс, ноутбук, телефон и сопутствующее оборудование. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ. Фигурантку заключили под стражу.
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