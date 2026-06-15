В Москве пресекли работу узла связи телефонных мошенников

15 июня 2026, 10:18

Фото: iStock/Chalabala

В пресс-службе столичного главка МВД России сообщили, что на западе Москвы полицейские и сотрудники ФСБ пресекли работу подпольного технического узла телефонных мошенников. Об этом пишет РИА Новости.