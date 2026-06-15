В мае сильнее всего подешевели яйца, сливочное масло и рыба
Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов сообщил, что в мае сильнее всего среди социально значимых продуктов «первой цены» подешевели куриные яйца, сливочное масло и мороженая рыба. Их стоимость за месяц снизилась на 13,5%, 6,6% и 4,5% соответственно. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в пятерку самых подешевевших товаров за месяц вошли яйца, сливочное масло, мороженая рыба, белокочанная капуста. Рис подешевел на 3,4%, капуста — на 3,2%. По сравнению с апрелем на 2–3% снизились цены на тушку цыпленка-бройлера, гречневую крупу, черный чай, молоко, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, пшено и баранину. Подсолнечное масло потеряло в цене до 1%. В годовом выражении минимальные цены на социально значимые продукты в крупных торговых сетях снизились на 11,3%. Сильнее всего подешевели картофель и свекла — почти в 1,5 раза. Белокочанная капуста потеряла 40,6%, репчатый лук — 38,7%, рис — 31,1%, свинина — почти четверть цены.
Еще, по сравнению с маем 2025 года, сливочное масло подешевело на 20%, морковь — на 19,9%, поваренная соль — на 17,8%, черный чай — на 16,9%. Сезонные яблоки потеряли 8,4%, гречневая крупа — 8,2%, пшеничная мука — 7,7%, вермишель — 6,9%, подсолнечное масло — 5,5%, пшено — 4,3%, молоко — 2,1%. Цена на баранину снизилась в пределах 1%. Наценка торговых сетей на социально значимые продукты «первой цены» в мае обновила исторический минимум и составила 0,3%. В 13 из 25 категорий сети продавали товары ниже закупочной стоимости. В их числе оказались морковь, капуста и яблоки. Богданов отметил, что торговые сети третий месяц подряд снижают наценку до нового минимума. По его словам, этому помогают прямые закупки у поставщиков, агроконтракты и система агроагрегаторов.
Читайте также: