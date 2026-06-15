В мае сильнее всего подешевели яйца, сливочное масло и рыба

15 июня 2026, 12:20

Фото: iStock/sergeyryzhov

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов сообщил, что в мае сильнее всего среди социально значимых продуктов «первой цены» подешевели куриные яйца, сливочное масло и мороженая рыба. Их стоимость за месяц снизилась на 13,5%, 6,6% и 4,5% соответственно. Об этом пишет РИА Новости.