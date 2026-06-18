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«Холодные ответы и равнодушие»: Психолог назвала 4 причины, по которым люди неожиданно прекращают общение и исчезают

Психолог Сальникова: люди становятся неожиданно холодными из-за потребительства
Фото: iStock/M-ART Production

Психологи отмечают, что российские пары стали чаще расставаться по принципу «гостинга» — когда один из партнёров резко прекращает общение и бесследно пропадает. Из-за чего это происходит?



Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что мы живем в мире, где доступность других людей и легкость технического разрыва убивают навык «чинить». Исчезновение стало защитным механизмом общества, которое разучилось терпеть и совместно решать трудности.

Из-за чего люди неожиданно исчезают после продолжительного общения:


  • Самое простое — не хотят общаться
Она отметила, что иногда ответ лежит на поверхности: человеку неинтересно, и он выбирает путь наименьшего сопротивления — просто исчезнуть. Никакого садизма, только холодное «не хочу».

  • Технологический эффект «Людей в черном»
Сальникова объяснила, что раньше, чтобы разорвать связь, нужно было приложить усилия: сменить номер, переехать. Сейчас это один клик: заблокировал — и человека «не было». Это создает иллюзию бесследного исчезновения. Моральные угрызения совести притупляются, потому что мы не видим реакции другого человека вживую.

  • Иллюзия бесконечного выбора
«Многообразие знакомств (соцсети, клубы, кафе) породило ощущение, что за углом всегда есть кто-то лучше. Эта иллюзия обесценивает текущего партнера. Зачем решать проблему с этим, если можно смахнуть влево и найти нового? Выбор родил не свободу, а «сознание потребителя» в отношениях», — сказала психолог.

  • Крайность современности: «Я создан для счастья»

Общество перешло из крайности «терпи мужа любой ценой» в крайность «уходи при первой проблеме». Сегодня культивируется идея, что отношения должны приносить только радость. Но настоящие отношения — это боль, обида, предательства и их совместное преодоление.

«Если в отношениях все гладко — это иллюзия. Однако современный человек часто не готов объединиться против проблемы, он выбирает слиться от проблемы», — добавила собеседница.
Анастасия Панченко

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