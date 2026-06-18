«Холодные ответы и равнодушие»: Психолог назвала 4 причины, по которым люди неожиданно прекращают общение и исчезают

18 июня 2026, 11:31

Психолог Сальникова: люди становятся неожиданно холодными из-за потребительства

Фото: iStock/M-ART Production

Психологи отмечают, что российские пары стали чаще расставаться по принципу «гостинга» — когда один из партнёров резко прекращает общение и бесследно пропадает. Из-за чего это происходит?





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что мы живем в мире, где доступность других людей и легкость технического разрыва убивают навык «чинить». Исчезновение стало защитным механизмом общества, которое разучилось терпеть и совместно решать трудности.





Из-за чего люди неожиданно исчезают после продолжительного общения:

Самое простое — не хотят общаться

Технологический эффект «Людей в черном»

Иллюзия бесконечного выбора

«Многообразие знакомств (соцсети, клубы, кафе) породило ощущение, что за углом всегда есть кто-то лучше. Эта иллюзия обесценивает текущего партнера. Зачем решать проблему с этим, если можно смахнуть влево и найти нового? Выбор родил не свободу, а «сознание потребителя» в отношениях», — сказала психолог.

Крайность современности: «Я создан для счастья»

«Если в отношениях все гладко — это иллюзия. Однако современный человек часто не готов объединиться против проблемы, он выбирает слиться от проблемы», — добавила собеседница.