«Холодные ответы и равнодушие»: Психолог назвала 4 причины, по которым люди неожиданно прекращают общение и исчезают
Психолог Сальникова: люди становятся неожиданно холодными из-за потребительства
Психологи отмечают, что российские пары стали чаще расставаться по принципу «гостинга» — когда один из партнёров резко прекращает общение и бесследно пропадает. Из-за чего это происходит?
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что мы живем в мире, где доступность других людей и легкость технического разрыва убивают навык «чинить». Исчезновение стало защитным механизмом общества, которое разучилось терпеть и совместно решать трудности.
Из-за чего люди неожиданно исчезают после продолжительного общения:
- Самое простое — не хотят общаться
- Технологический эффект «Людей в черном»
- Иллюзия бесконечного выбора
«Многообразие знакомств (соцсети, клубы, кафе) породило ощущение, что за углом всегда есть кто-то лучше. Эта иллюзия обесценивает текущего партнера. Зачем решать проблему с этим, если можно смахнуть влево и найти нового? Выбор родил не свободу, а «сознание потребителя» в отношениях», — сказала психолог.
- Крайность современности: «Я создан для счастья»
Общество перешло из крайности «терпи мужа любой ценой» в крайность «уходи при первой проблеме». Сегодня культивируется идея, что отношения должны приносить только радость. Но настоящие отношения — это боль, обида, предательства и их совместное преодоление.
«Если в отношениях все гладко — это иллюзия. Однако современный человек часто не готов объединиться против проблемы, он выбирает слиться от проблемы», — добавила собеседница.