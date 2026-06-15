Психолог раскрыла, почему дети становятся зависимы от гаджетов

15 июня 2026, 17:25

Психолог Зайцева: Дети становятся зависимы от гаджетов из-за дефицита внимания

Фото: iStock/dolgachov

Заведующая психологической лабораторией Республиканского клинического наркологического диспансера Татарстана, клинический психолог Лилия Зайцева сообщила в беседе с «Татар-информом», почему дети становятся зависимы от гаджетов.