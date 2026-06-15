Психолог раскрыла, почему дети становятся зависимы от гаджетов
Заведующая психологической лабораторией Республиканского клинического наркологического диспансера Татарстана, клинический психолог Лилия Зайцева сообщила в беседе с «Татар-информом», почему дети становятся зависимы от гаджетов.
Даже если кажется, что ребёнок погружается в игру из-за её увлекательности, на самом деле причина кроется в том, что в виртуальном мире он находит больше интересного для себя, чем в реальной жизни. Клинический психолог объясняет, что основными факторами, побуждающими несовершеннолетнего уходить в виртуальную реальность, являются его потребности в принятии и признании. В школе и дома он может сталкиваться с неудачами и не получать должного внимания, тогда как в игре он может быть успешным и значимым.
Зайцева отмечает, что если ребёнок не понимает, кто в семье обладает авторитетом и чьи указания следует выполнять, это также способствует его увлечению виртуальным миром. Когда ему предоставляют чрезмерную свободу действий, а в семье отсутствует явный лидер, он сам начинает принимать решения, которые могут привести к увеличению времени, проводимого в играх.
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