«Проблема не в них самих»: Стало известно, почему мужчины боятся строить отношения с успешными и умными женщинами

02 июня 2026, 13:39

Клинический психолог Сальникова: с успешными и умными женщинами сложно

За последние 20 лет число женщин с высшим образованием, карьерой и своим бизнесом выросло в разы. Но парадокс: чем умнее и успешнее женщина, тем труднее ей найти партнера.





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что проблема не в самих женщинах, а в отсутствии культурных сценариев.





«Мир таких женщин видит буквально последние 10-20 лет. До этого такого не было. Как с ними строить отношения и семью — пока непонятно. И им самим тоже непонятно. Такая женщина, скорее всего, надежная, умная, интересная. С ней не пропадешь. Но очень умная, опытная, и это сложно вытянуть», — сказала она.

«Такой человек уже меньше прогибается и доверяет. Это все вещи, которые надо очень долго выстраивать, подстраиваться друг под друга. И не все на это готовы. Человеческая суть всегда там, где попроще. Лениться проще. Не работать проще. Строить отношения хочется тоже проще, легче, понятнее. Есть инструкция: "Делай так — будет так"», — отметила Сальникова.

«И то, и другое хорошо. Просто это всегда надо помнить», — резюмировала собеседница.