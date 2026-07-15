«Диарея и рвота»: Выяснилось, почему кошкам нельзя есть мороженое

15 июля 2026, 17:16

Ветеринар Сиротина: мороженое у кошек может вызвать диарею

Фото: istockphoto/Nils Jacobi

Летний зной провоцирует желание поделиться прохладой с питомцем. Мы тянемся к мороженому, и усатый друг, умильно глядя в глаза, выпрашивает ложечку. Однако то, что спасает человека от жары, для кошки может обернуться серьезным ударом по пищеварению.





Ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина в беседе с «Радио 1» рассказала, почему привычный пломбир опасен для кошек и какие стереотипы о «молочной» любви пора забыть.





«Мы с детства привыкли видеть на картинках блюдце с молоком рядом с котенком. Однако взрослый организм животного устроен иначе, он не привык даже к кисломолочным продуктам, а мороженое может вызвать диарею», — сказала она.

«Это может вызвать диарею, рвоту и какие-то неприятные состояния. Поэтому экспериментировать не будем. Особенно опасен этот стереотип, когда питомец ластится и буквально выпрашивает угощение. Даже малые дозировки таят в себе определённые риски. Например, тот же шоколад и изюм. Для животных это является ядом даже в незначительных количествах», — предупредила Сиротина.

«Сегодня на полках магазинов появляются десерты с пометкой "для кошек". Такое мороженое действительно не содержит лактозы и обычного сахара, но это не делает его полноценной едой. Это всего лишь редкий бонус для взрослого здорового животного старше 6—8 месяцев, а не часть ежедневного меню», — заключила Сиротина.